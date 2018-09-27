Şenol Güneş kararını verdi! Vagner Love...

Art\u0131k ideal 11'ini bulmak isteyen tecr\u00fcbeli hoca ilk olarak orta sahay\u0131 de\u011fi\u015ftirecek. Derbinin etkisiz isimlerinden O\u011fuzhan ve Tolgay kul\u00fcbeye ge\u00e7ecek.,B\u00f6ylece orta alandaki savunma direnci de yukar\u0131ya \u00e7ekilecek.,G\u00fcne\u015f, Adem Ljajic'e oyun i\u00e7i liderli\u011fini verecek. S\u0131rp futbolcunun arkas\u0131nda ise Atiba-Medel ikilisi olacak. ,Sezona k\u00f6t\u00fc ba\u015flayan ve k\u0131rm\u0131z\u0131 kart cezal\u0131s\u0131 olan Caner de G\u00fcne\u015f'ten ne\u015fteri yiyecek. ,Art\u0131k sol bekte Adriano'yu oynatmay\u0131 planlayan ba\u015far\u0131l\u0131 teknik adam, Vagner Love'u da tak\u0131ma monte ederek forvet s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7\u00f6zmeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.,Be\u015fikta\u015f Teknik Direkt\u00f6r\u00fc \u015eenol G\u00fcne\u015f derbide oynanan k\u00f6t\u00fc futbol sonras\u0131 kadroda revizyona gidecek.