Şenol Güneş yıllar önce bakın hangi dizide oynamış?

\u015eenol G\u00fcne\u015f'in yer ald\u0131\u011f\u0131 dizi \u00c7i\u00e7ek Taksi idi...,\u0130\u015fte \u015eenol G\u00fcne\u015f,Be\u015fikta\u015f'\u0131n ba\u015far\u0131l\u0131 teknik direkt\u00f6r\u00fc \u015eenol G\u00fcne\u015f, 1995 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan bir dizide oynam\u0131\u015f.\r\n,90'lar\u0131n fenomen dizisinde Trabzonspor'u konu alan sahnesinde tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131nda yer alan \u015eenol G\u00fcne\u015f'in dizideki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri y\u0131llar sonra fark edildi.\r\n\r\n,Trabzonspor'un efsanelerinden \u00dcnal Karaman, Hami Mand\u0131ral\u0131, \u015eota Arveladze gibi isimler de fenomen dizide yer ald\u0131.\r\n\r\n