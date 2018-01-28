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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından 'koordinatörlük' uygulaması
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Avustralya Açık'ta şampiyon Federer
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15 TEMMUZ
Ramazan
Serada çalışan çiftçiden ilginç buluş!
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Antalya’da örtü altı üretimin önemli ilçeleri arasında bulunan Kaş’ın Kınık Mahallesi'nde çiftçilik yapan 43 yaşındaki Ali Tüm, ilginç bir buluşa imza attı.
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