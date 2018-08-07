Serdar Gürler transferi resmen açıklandı! İşte yeni takımı...

Serdar G\u00fcrler bombas\u0131 patlad\u0131!,\u0130\u015fte yeni tak\u0131m\u0131...,Spor Toto S\u00fcper Lig\u2019de y\u0131llard\u0131r performans\u0131yla yak\u0131ndan izlenen isimlerden olan Serdar G\u00fcrler, \u0130spanya\u2019ya transfer oldu. La Liga kul\u00fcplerinden SD Huesca, Serdar G\u00fcrler\u2019i transfer etti\u011fini bildirdi.,Kul\u00fcb\u00fcn internet sitesinden yap\u0131lan duyuruda, T\u00fcrk y\u0131ld\u0131zla anla\u015fmaya var\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131ld\u0131.Ge\u00e7en sezon Osmanl\u0131spor'da forma giyen Serdar, Huesca ile 4 y\u0131ll\u0131k s\u00f6zle\u015fme imzalad\u0131. ,Huesca'n\u0131n bonservis bedeli olarak Osmanl\u0131spor'a 2 milyon 550 bin avro \u00f6deyece\u011fi \u00f6\u011frenildi.,G\u00f6sterdi\u011fi performansla dikkatleri \u00e7eken 26 ya\u015f\u0131ndaki milli futbolcu, 12 gol atmas\u0131na ra\u011fmen Osmanl\u0131spor'un k\u00fcme d\u00fc\u015fmesini engelleyememi\u015fti. ,Bir d\u00f6nem Galatasaray\u2019\u0131n kalesini koruyan Leo Franco\u2019nun teknik direkt\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yapt\u0131\u011f\u0131 SD Huesca\u2019n\u0131n yeni kuraca\u011f\u0131 sistemde Serdar\u2019\u0131n \u00f6nemli bir yeri olaca\u011f\u0131 da eklendi. \r\n,28 ya\u015f\u0131ndaki kanat oyuncusunun \u00f6z ge\u00e7mi\u015fi de a\u00e7\u0131klamaya konurken, h\u0131z\u0131 ve gol yollar\u0131ndaki etkisinden bahsedildi. ,Sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7ti \r\n,Bu arada Serdar G\u00fcrler, Huesca taraf\u0131ndan sa\u011fl\u0131k kontrol\u00fcnden ge\u00e7irildi. \r\n,Y\u0131ld\u0131z futbolcu yar\u0131n tak\u0131m\u0131n Vitoria'da bulunan kamp\u0131na dahil olacak.