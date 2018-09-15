Serdar Ortaç, Demet'in paylaşımına sitem etti!

Okan Kurt ile 10 dakikada bo\u015fanan Demet Akal\u0131n haczedilen evinin foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015farak, 'Kopard\u0131\u011f\u0131n\u0131z hortumlar y\u00fcz\u00fcnden evimi su bast\u0131' diyerek isyan etmi\u015fti. ,\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Serdar Orta\u00e7'tan, Demet Akal\u0131n'a destek geldi. ,Orta\u00e7, 'Demet Akal\u0131n'a bu ya\u015fatt\u0131klar\u0131n\u0131za yaz\u0131klar olsun. Buradan bir \u015fey \u00f6\u011frendin kimseye g\u00fcvenmeyeceksin' dedi. \r\n\r\n,Akal\u0131n'\u0131n evine su bast\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Serdar Orta\u00e7, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: ,Demet Akal\u0131n'\u0131n Instagram \u00fczerinden payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131 g\u00f6ren Serdar orta\u00e7'tan "Yaz\u0131klar olsun" tepkisi geldi. ,"Ancak Okan da bu duruma d\u00fc\u015fmek istemezdi. O \u00c7ocu\u011funun babas\u0131 ve sen de iyi bir insans\u0131n. Bunlar\u0131n hepsi bir s\u0131nav ge\u00e7ecek demet. D\u00fcnya kadar mal\u0131n olmas\u0131n,sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n olsun!"\r\n\r\n,\u0130\u015fte Demet Akal\u0131n'\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 o payla\u015f\u0131m...,"Evet adalet duygusall\u0131k dinlemez, herkese e\u015fittir, ancak Kim yapt\u0131ysa, Demet Akal\u0131n'a bu ya\u015fatt\u0131klar\u0131n\u0131za yaz\u0131klar olsun. Bo\u015fver demet, b\u0131rak hortumlar\u0131 kopars\u0131nlar evden, daha iyi bir ev alacaks\u0131n ilerde. Buradan bir \u015fey \u00f6\u011frendin kimseye g\u00fcvenmeyeceksin! Heleki i\u015f yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131z t\u00fcccarlara ikinizde g\u00fcvenmeyeceksiniz! Onlar ev araba dinlemez g\u00f6r\u00fcyorsun i\u015fte haciz koydular."\r\n\r\n,Demet Akal\u0131n'\u0131 ge\u00e7irdi\u011fi zor g\u00fcnler bir s\u00fcredir magazin g\u00fcndeminde...,.