Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

\u0130\u015fte Serenay Akta\u015f'\u0131n yeni imaj\u0131...,\u00c7\u00fcnk\u00fc yeni imaj\u0131yla bamba\u015fka birine d\u00f6nd\u00fc.,,Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131yla \u015f\u00f6hret olan Serenay Akta\u015f, \u00f6nceki g\u00fcn kuaf\u00f6r \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131 objektiflere yans\u0131d\u0131. ,Gen\u00e7 oyuncu rol alaca\u011fi yeni proje i\u00e7in radikal bir de\u011fi\u015fime gitti. Akta\u015f, sa\u00e7lar\u0131na rasta v\u00fccudunun belli yerlerine de ge\u00e7ici d\u00f6vme yapt\u0131rd\u0131.,., 6 saat s\u00fcren bu de\u011fi\u015fim sonras\u0131 Akta\u015f\u2019\u0131 sevenleri tan\u0131makta zorland\u0131.,Yeni bir film projesiyle sevenlerinin kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7meye haz\u0131rlanan oyuncu Akta\u015f, hayat verdi\u011fi 'Masal' karakteri i\u00e7in bamba\u015fka bir imaja b\u00fcr\u00fcnd\u00fc. ,Ancak onun bu halini unutun!,Serenay Akta\u015f Survivor yar\u0131\u015fmas\u0131ndaki haliyle akl\u0131m\u0131za kaz\u0131nd\u0131.