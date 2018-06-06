Sergen Yalçın bombası! İşte yeni takımı

Sergen Yal\u00e7\u0131n, yeni sezon \u00f6ncesi en g\u00f6zde teknik direkt\u00f6rlerden biri oldu...,Ge\u00e7en sezon Atiker Konyaspor`u \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran Sergen Yal\u00e7\u0131n`\u0131n yeni adresi belli oldu.\r\n\r\n,Konyaspor`la yola devam etmeyi d\u00fc\u015f\u00fcnmedi\u011fi \u00f6\u011frenilen Sergen Yal\u00e7\u0131n`a Antalyaspor talip oldu.\r\n\r\n,K\u0131rm\u0131z\u0131-beyazl\u0131lar\u0131n, Teknik Direkt\u00f6r Erol Bulut`un Y.Malatya`yla devam karar\u0131 almas\u0131ndan sonra rotas\u0131n\u0131 Yal\u00e7\u0131n`a \u00e7evirdi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Listede Sergen Yal\u00e7\u0131n ilk s\u0131rada, ancak \u0130rfan Buz, Fuat \u00c7apa ve B\u00fclent Uygun`un da o listede yer ald\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\r\n\r\n,Ancak, k\u0131rm\u0131z\u0131 beyazl\u0131lar\u0131n yeni sezona Sergen Yal\u00e7\u0131n ile ba\u015flamas\u0131 ve \u00fcnl\u00fc ismin teklifi kabul etmesi bekleniyor. (Fotoma\u00e7)