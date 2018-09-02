Sesi duyan dışarı çıktı, mahalleli gördüklerine inanamadı

8 arac\u0131n kullan\u0131lamaz hale geldi\u011fi olayda, bir vatanda\u015f pes dedirtti.\r\n,Duvar\u0131 \u00e7\u00f6kmesi neticesinde 8 ara\u00e7 kullan\u0131lamaz hale gelirken olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n,Edinilen bilgiye g\u00f6re, \u00e7evredeki vatanda\u015flar y\u00fcksek bir ses duymas\u0131 \u00fczeri d\u0131\u015far\u0131 bakt\u0131\u011f\u0131nda ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerine duvar \u00e7\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc g\u00f6rd\u00fc. Vatanda\u015flar durumu polis ekiplerine bildirdi.\r\n,Olay, Seyhan il\u00e7esi D\u00f6\u015feme Mahallesi\u2019nde meydana geldi.\r\n,Adana\u2019da kullan\u0131lmayan bir fabrikan\u0131n duvar\u0131 park halindeki ara\u00e7lar\u0131n \u00fczerine \u00e7\u00f6kt\u00fc. Olayda 8 ara\u00e7 kullan\u0131lmaz hale geldi.\r\n,Ara\u00e7lar\u0131n oldu\u011fu b\u00f6lgeyi merakla izleyen vatanda\u015flar, cep telefonuyla sosyal medya \u00fczerinden canl\u0131 yay\u0131n yapt\u0131. Takip\u00e7ilerine canl\u0131 yay\u0131n veren vatanda\u015f ara\u00e7lar\u0131n kullan\u0131lamaz hale geldi\u011fini s\u00f6yledi. ,Kaynak: \u0130HA\r\n,.