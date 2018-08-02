Severek yiyoruz ama... Bu besinlerin fazlası beyni hasta ediyor!

V\u00fccut sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in demir, bak\u0131r ve \u00e7inkoya ihtiya\u00e7 duyar\u0131z., Kalbimiz bu metaller sayesinde d\u00fczenli \u00e7al\u0131\u015f\u0131r, di\u015f ve kemik yap\u0131m\u0131z, kas fonksiyonlar\u0131m\u0131z, \u00fcreme ve dola\u015f\u0131m sistemimiz, h\u00fccre geli\u015fimimiz de demir, bak\u0131r, \u00e7inko gibi mikro besin \u00f6\u011feleriyle sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. \r\n\r\n,Bu metalleri fazla almak ise v\u00fccutta toksik etki ortaya \u00e7\u0131kar\u0131r ve beynimizi olumsuz etkiler. \u00d6nemli olan, do\u011fru metali do\u011fru \u015fekilde ve yeterli miktarda alabilmektir...\r\n\r\n,Bak\u0131r \r\n\r\nYeti\u015fkinler g\u00fcnde 900 mcg (mikrogram) bak\u0131ra ihtiya\u00e7 duyar. Sakatatlar, etler, bal\u0131k, susam, f\u0131st\u0131k, kuru baklagiller, kakao, yumurta ve ye\u015fil sebzelerde y\u00fcksek miktarda; tah\u0131llar ve di\u011fer sebzelerde orta miktarda; s\u00fct ve taze meyvelerde ise \u00e7ok az miktarda bak\u0131r bulunur. \r\nFazla al\u0131nan bak\u0131r da v\u00fccut i\u00e7inde oksitlenerek serbest radikallerin, yani y\u0131k\u0131c\u0131 oksijen molek\u00fcllerinin \u00fcretimini ba\u015flatabiliyor. Bu da beyin h\u00fccrelerine zarar verip ya\u015flanmay\u0131 h\u0131zland\u0131r\u0131yor. \r\n\r\n,\r\nYeti\u015fkinlerin g\u00fcnl\u00fck \u00e7inko ihtiyac\u0131 3 mg... Sakatatlar, etler, bal\u0131k, bu\u011fday ru\u015feymi, kabak \u00e7ekirde\u011fi, badem, ceviz i\u00e7i ve peynirde y\u00fcksek miktarda \u00e7inko bulunuyor. \r\n\r\n,Beyin h\u00fccreleri birbiriyle ileti\u015fim kurmak i\u00e7in \u00e7inkoyu kullan\u0131yorlar ancak fazla al\u0131nan \u00e7inko hem toksik hale geliyor hem de beyinde plak olu\u015fumuna zemin haz\u0131rl\u0131yor.,\r\nDalak, ci\u011fer gibi organ etleri ve kabuklu deniz \u00fcr\u00fcnleri (\u0131stakoz, yenge\u00e7 vb.) \u00e7ok fazla miktarda metal i\u00e7erir. Bu da v\u00fccudun ihtiyac\u0131 olandan \u00e7ok daha fazla demir gibi metallerin v\u00fccuda al\u0131nmas\u0131na, sonras\u0131nda da toksik etkilere sebep olur. En do\u011frusu sebze t\u00fcketimini art\u0131rmak ve ye\u015fil yaprakl\u0131 sebzelerle kuru baklagillere y\u00f6nelmek...\r\n\r\nV\u00fccut sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in demir, bak\u0131r ve \u00e7inkoya ihtiya\u00e7 duyar\u0131z. Kalbimiz bu metaller sayesinde d\u00fczenli \u00e7al\u0131\u015f\u0131r, di\u015f ve kemik yap\u0131m\u0131z, kas fonksiyonlar\u0131m\u0131z, \u00fcreme ve dola\u015f\u0131m sistemimiz, h\u00fccre geli\u015fimimiz de demir, bak\u0131r, \u00e7inko gibi mikro besin \u00f6\u011feleriyle sa\u011fl\u0131kl\u0131 \u00e7al\u0131\u015f\u0131r. \r\n\r\n,Bu metalleri fazla almak ise v\u00fccutta toksik etki olu\u015fturur ve beynimizi olumsuz etkiler. \r\n,\r\nYeti\u015fkinlerin g\u00fcnl\u00fck demir ihtiyac\u0131 9 mg\u2019d\u0131r. Sakatatlar, etler, pekmez, kuru meyveler, susam, kuru baklagiller, kuru domates ve patl\u0131canda y\u00fcksek miktarda demir bulunur. V\u00fccutta k\u0131rm\u0131z\u0131 kan h\u00fccrelerine rengini veren, oksijen ta\u015f\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan ve ger\u00e7ekte bir protein t\u00fcr\u00fc olan hemoglobin i\u00e7inde yer al\u0131r. Hemoglobin d\u00fczeyi ile bili\u015fsel i\u015flev aras\u0131ndaki ili\u015fki ise \u00f6nemli.\r\n\r\nAyr\u0131ca v\u00fccut, al\u0131nan fazla demiri atamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in dokularda ve organlarda birikmeye ba\u015fl\u0131yor. Ortaya \u00e7\u0131kan da yorgunluk, g\u00fc\u00e7s\u00fczl\u00fck, a\u011fr\u0131 ile kendini g\u00f6steren kalp hastal\u0131\u011f\u0131, diyabet, karaci\u011fer hasar\u0131 hatta arterit olabiliyor.\r\n\r\n,\u00d6nemli olan, do\u011fru metali do\u011fru \u015fekilde ve yeterli miktarda alabilmektir...\r\n