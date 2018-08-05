Sevgilisi o görüntüleri gördükten sonra...

\u00d6zdemir'in klipteki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri k\u0131sa s\u00fcrede yay\u0131larak b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n,Demet \u00d6zdemir'in k\u0131z arkada\u015f\u0131 Se\u00e7kin \u00d6zdemir'den manidar bir payla\u015f\u0131m geldi. ,Se\u00e7kin \u00d6zdemir "Eme\u011finle para kazanmak \u00e7ok g\u00fczel. Herkese tavsiye ederim. " tweetini adeta sevgilisinin dans videolar\u0131 ele\u015ftirenlere cevap niteli\u011findeydi.\r\n\r\n,Se\u00e7kin \u00d6zdemir'in k\u0131z arkada\u015f\u0131na destek omas\u0131 takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan takdir toplad\u0131.,.,Demet \u00d6zdemir'in, y\u0131llar \u00f6nce Ay\u015fe Din\u00e7er adl\u0131 \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n Tiki tak tak isimli \u015fark\u0131s\u0131n\u0131n klibinde dans etti\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.