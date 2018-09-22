Sevgisine karşılık vermeyen kadını silahla vurup intihar etti

Gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 g\u00f6\u011fs\u00fcnden ve kolundan yaralayan \u00d6zbucak ard\u0131ndan tabancayla kendini vurdu. ,\u00c7evredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sa\u011fl\u0131k ekipleri sevk edildi. ,lay, Adapazar\u0131 il\u00e7esi Karaman Mahallesi\u2019nde bulunan bir i\u015f merkezinde meydana geldi. ,Sevgisine kar\u015f\u0131l\u0131k alamad\u0131 deh\u015fet sa\u00e7t\u0131! 73 ya\u015f\u0131ndaki adam...,Edinilen bilgilere g\u00f6re, i\u015f merkezinde gece bek\u00e7isi olarak \u00e7al\u0131\u015fan Hilmi \u00d6zbucak (73), tuhafiye d\u00fckkan\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Fatma G. (31) isimli kad\u0131n\u0131 sevgisine kar\u015f\u0131l\u0131k vermedi\u011fi iddias\u0131yla tabancayla vurdu. ,Yaral\u0131 kad\u0131n hastaneye kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, 73 ya\u015f\u0131ndaki gece bek\u00e7isi yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n,Polis olayla ilgili inceleme ba\u015flatt\u0131. ,\u0130HA