Sevilen dizi hakkında flaş iddia! Başrol oyuncusu diziden mi ayrılıyor?

Ekranlar\u0131n sevilen dizisi hakk\u0131nda uzun zamand\u0131r konu\u015fulan iddia tekrar g\u00fcndeme geldi!,Ba\u015frol oyuncusunun diziden ayr\u0131laca\u011f\u0131 haberi, yeni sezona bu hafta merhaba diyen dizide bomba etkisi yaratt\u0131.,ATV'nin sevilen dizilerinden A\u015fk ve Mavi'de bomba bir ayr\u0131l\u0131k haberi geldi. Dizinin ba\u015frol oyuncusu \u00fcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Emrah \u0130pek'in, 10 y\u0131l sonra ekrana d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc dizi i\u00e7in yap\u0131mc\u0131dan \u00fccretine zam istedi\u011fi ancak teklifi reddedilince de diziyi b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,Emrah'\u0131n, bir s\u00fcre oyunculu\u011fa ara verece\u011fi ve konserlere a\u011f\u0131rl\u0131k verece\u011fi belirtildi.,Emrah\u2019\u0131n, 10 y\u0131l aradan sonra ekrana d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fc, \u2018A\u015fk ve Mavi\u2019 dizisinden ayr\u0131laca\u011f\u0131 iddia edildi. ,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n, zam iste\u011fi yerine getirilmeyince, kontrat\u0131n\u0131n bitmesinin ard\u0131ndan yap\u0131m \u015firketiyle yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc sezonun \u00e7ekimlerinde sadece be\u015f b\u00f6l\u00fcmde yer alan Emrah, Kapadokya\u2019dan, \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nd\u00fc.,Diziye veda eden \u015fark\u0131c\u0131, bu d\u00f6nem sahnelere d\u00f6necek., Emrah, k\u0131sa bir s\u00fcre dinlendikten sonra Avrupa turnesine \u00e7\u0131karak, sevenleriyle bulu\u015facak.,\u015eark\u0131c\u0131n\u0131n, uzun y\u0131llar ses ve \u0131\u015f\u0131k\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 yapan Murat K\u00f6semeci, organizasyon haberini Instagram\u2019da payla\u015farak, takip\u00e7ilerine duyurdu. (Milliyet),Gen\u00e7lik y\u0131llar\u0131 cezaevinde ge\u00e7en (Ali) Emrah Erdo\u011fan \u0130pek cezaevinden \u00e7\u0131k\u0131ncaya dek hayat\u0131na hi\u00e7bir kad\u0131n girmemi\u015f sevebilece\u011fi bir kad\u0131n olmam\u0131\u015ft\u0131r.,Mavi (Burcu K\u0131ratl\u0131) \u015fimdiye kadar kimseye ba\u011flanamam\u0131\u015f hayat onu farkl\u0131 y\u00f6nlere savurmu\u015ftur taa ki Ali ile tan\u0131\u015fana kadar.,Mavi ve Ali'nin kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131ndan sonra hayat her iki gencimiz i\u00e7in yeniden ba\u015flamaktad\u0131r.