Sevilen dizide flaş ayrılık!

Sevilen dizide \u00fczen ayr\u0131l\u0131k ya\u015fand\u0131.\r\n,Sosyal medya ayakland\u0131.,Atv\u2019nin sevilen dizisinde daha \u00f6nce y\u00f6netmen de\u011fi\u015fikli\u011finden sonra senarist de\u011fi\u015fikli\u011fine de gidildi\u011fi ile ilgili bilgiler yans\u0131m\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Dizinin sevenleri, sosyal medyadan duruma isyan ederken ve ele\u015ftiriler getirirken, yap\u0131mc\u0131 firmadan da bir a\u00e7\u0131klama beklediler.\r\n,Atv\u2019nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz\u2019in y\u00f6netmen de\u011fi\u015fikli\u011finden sonra senarist de\u011fi\u015fikli\u011fine de gidildi\u011fi ile ilgili kulis bilgileri g\u00fcndemi sarsm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Ancak bir ka\u00e7 g\u00fcnd\u00fcr ya\u015fanan bu geli\u015fmenin ard\u0131ndan dizinin yap\u0131m firmas\u0131 Sinegraf\u2019\u0131 telefon ya\u011fmuruna tutan izleyenlere net bir cevap verilmemi\u015fti.,Hikaye ve senaryoyu yazan Ay\u015fe Ferda Y\u0131lmaz ve Nehir Erdem\u2019in diziden ayr\u0131lmas\u0131yla, dizinin eski halini bulamayacaklar\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen izleyenler, sosyal medyada yorum yapmaya devam ederken,haber yine sosyal medyadan geldi.\r\n,Ay\u015fe Ferda Y\u0131lmaz ve Nehir Erdem Instagram hesaplar\u0131ndan ayn\u0131 mesaj\u0131 yay\u0131nlayarak veda ettiler. B\u00f6ylece s\u00f6ylentilerin de do\u011fru oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130zleyiciler, Y\u0131lmaz\u2019\u0131n a\u00e7\u0131klamas\u0131na yorum ya\u011fd\u0131rmaya devam ediyorlar.\r\n,Herkesi \u00fczen bu geli\u015fmeden sonra \u015fimdi yeni senaristlerin kim olaca\u011f\u0131 merakla bekleniyor.\r\n,Senaristlerin yapt\u0131klar\u0131 vedada, diziden gitmelerinin kendi kararlar\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131 ancak ya\u015fananlarla ilgili olarak susmay\u0131 tercih ettikleri \u015feklindeki c\u00fcmleleri de dikkat \u00e7ekti.\r\n,Dizinin sevilen karakteri Asiye\u2019nin a\u011fz\u0131ndan, onun \u00fcslubu ve \u015fivesiyle yaz\u0131lan mesaja yorum ya\u011f\u0131yor.\r\n,\u0130\u015fte Ay\u015fe Ferda Y\u0131lmaz ve Nehir Erdem\u2019in o a\u00e7\u0131klamas\u0131:\r\n,\u201cYengem hasretteyuk. Binbir gece anlatal\u0131m isterdik, nasip yirmibir geceymi\u015f. Murad\u0131m\u0131za erelim dilerdik, nasip yar\u0131m kalmakm\u0131\u015f.\r\n,\u015eimdi \u201cSonsuza kadar mutlu ya\u015fad\u0131lar ama ayr\u0131 ayr\u0131\u201d diyelim, \u201cAya bak\u0131n, biz aya bak\u0131yoruz\u201d diyelim, en iyisi \u201cYemin ettik yanarsak da nasip deyip susmaya\u201d diyelim.\r\n,Karadeniz\u2019den gitmek bizim karar\u0131m\u0131z de\u011fildi ama biz burda susar\u0131z o mevzular\u0131, hikayelerimizi anlatmaya, t\u00fcrk\u00fclerimizi s\u00f6ylemeye ba\u015fka denizler arar\u0131z belki, ama asla susulmayacak bir mevzu var ki, nefesler hala aram\u0131zda.\r\n,Kom\u015fu evde, yan apartmanda, yukar\u0131 mahallede, manav\u0131n \u00fcst kat\u0131nda, \u00f6\u011fretmenler odas\u0131nda ya da hep \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7ti\u011finiz o binan\u0131n bodrumunda.\r\n,O nefeslere hem nefes olmay\u0131 hi\u00e7 b\u0131rakmay\u0131n e mi?\r\n,Bir de bize hakk\u0131n\u0131z\u0131 helal edin.\r\n