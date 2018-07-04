Sevindiren haber: Domates 1 dolar

Haziran ay\u0131n\u0131n sonlar\u0131na do\u011fru 7 liraya kadar y\u00fckselen domatesin kilosu bu hafta 4 liraya sat\u0131l\u0131yor...,Antalya'da \u00fcreticinin domates yerine muz ekmesiyle ge\u00e7en hafta domates krizi fiyatlar\u0131 yukar\u0131 \u00e7ekmi\u015fti. \r\n\r\n,G\u00fcve hastal\u0131\u011f\u0131 da buna eklenince halde domatesin kilosu 1 liradan ba\u015flay\u0131p 7 liraya kadar \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Bu hafta ise pazarda domatesin kilosu 4 liradan sat\u0131l\u0131yor. \r\n\r\n,Bayrampa\u015fa meyve ve sebze halinde esnaf ve \u0130stanbul Ya\u015f Meyve-Sebze ve Bostan Komisyoncular\u0131 Derne\u011fi (\u0130SMEYDER) Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Muhittin Baran, "Domatesin fiyat\u0131nda ge\u00e7en haftaya g\u00f6re 1 lira ile 70 kuru\u015f aras\u0131nda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f var. Her ge\u00e7en g\u00fcn daha da d\u00fc\u015fecektir. \u0130hracat\u0131n oldu\u011fu ve sera domatesinden, yeni \u00e7\u0131kan domateslere ge\u00e7i\u015fteki ara d\u00f6nemde piyasada fiyat art\u0131\u015flar\u0131 oluyor. Tarlada domates yeni yeni \u00e7\u0131k\u0131yor" dedi.\r\n\r\n,\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde yeni \u00e7\u0131kan domateslerin piyasaya s\u00fcr\u00fclmesiyle fiyatlar\u0131n daha da a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekilece\u011fini belirten Baran, "\u015eu anda pembe domatesin kilosu halde 2,5 lira" diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,Domatesin ge\u00e7en haftaya k\u0131yasla aras\u0131nda 1 liral\u0131k fark oldu\u011funu aktaran pazar esnaf\u0131, "Ge\u00e7en hafta 5 lirayd\u0131 bu hafta 4 liraya d\u00fc\u015ft\u00fc. Arada 1 liral\u0131k fark var. Nedeni, sera domatesi bitti, tarla domatesi \u00e7\u0131kt\u0131 bu da fiyat\u0131 a\u015fa\u011f\u0131ya \u00e7ekti." ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Zararl\u0131 hastal\u0131klar\u0131n domates \u00fcreticisini olumsuz etkiledi\u011fini s\u00f6yleyen T\u00fcrkiye G\u0131da ve \u0130\u00e7ecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri \u0130lknur Menlik ise, "Son y\u0131llarda \u00fclkemizde g\u00f6r\u00fclen zararl\u0131 hastal\u0131klar domates \u00fcreticisinin ba\u015fka \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6nelmesine neden olmu\u015ftur. Mantar hastal\u0131\u011f\u0131 ve kurt yan\u0131nda, domates g\u00fcvesi zararl\u0131s\u0131 da \u00f6zellikle bu y\u0131l ciddi zarara yol a\u00e7m\u0131\u015ft\u0131r" dedi.\r\n\r\n,G\u00fcve hastal\u0131\u011f\u0131 y\u00fcz\u00fcnden \u00e7ift\u00e7inin \u00fcr\u00fcn\u00fc 2 ay \u00f6nceden hasat etti\u011fini belirten Menlik, "Amerika'dan 2009 y\u0131l\u0131nda Avrupa'ya ge\u00e7en, oradan da zaman i\u00e7inde T\u00fcrkiye'ye giren domates g\u00fcvesi nedeniyle bir k\u0131s\u0131m \u00e7ift\u00e7imiz \u00fcr\u00fcnlerini normal hasad\u0131n 2 ay \u00f6ncesinden toplamak zorunda kalm\u0131\u015ft\u0131r. Bu zararl\u0131dan etkilenen di\u011fer \u00fcreticilerimiz ise ne yaz\u0131k ki \u00fcr\u00fcnlerini kurumaya b\u0131rakm\u0131\u015ft\u0131r" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,Son y\u0131llarda ya\u015fanan hastal\u0131k ve birtak\u0131m olumsuz geli\u015fmelerin domates ekim alanlar\u0131n\u0131 yar\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcne dikkat \u00e7eken Menlik, "\u00d6zellikle son 5-6 y\u0131lda g\u00f6r\u00fclen hastal\u0131k ve zararlar nedeniyle \u00fcretici ba\u015fka \u00fcr\u00fcnlere y\u00f6nelmi\u015f, buna Rusya krizi de eklenince domates ekim alanlar\u0131 ciddi \u015fekilde daralm\u0131\u015ft\u0131r. Bu y\u0131l Adana b\u00f6lgesinde domates ekilen alan ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l\u0131n yar\u0131s\u0131 kadard\u0131r. Bu durum toptanc\u0131 hallerinde fiyatlar\u0131n 2-4 kat artmas\u0131na neden olmu\u015ftur. Domates g\u00fcvesine kar\u015f\u0131 kullan\u0131lan zirai ila\u00e7 etkili olmam\u0131\u015f, \u00e7ift\u00e7ilerimiz ilac\u0131n incelenmesi i\u00e7in ilgili mercilere dilek\u00e7e vermi\u015ftir" ifadelerini kulland\u0131.