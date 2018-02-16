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Şeyh Horoz teröristlerden arındırılıyor
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Afrin’de teröristlerden büyük oranda arındırılan Şeyh Horoz bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, yüklü miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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