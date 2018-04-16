Sezen Aksu'dan üzen haber

Sezen Aksu'dan \u00fczen haber,.,T\u00fcrk m\u00fczi\u011finin \u2018Minik Ser\u00e7e\u2019 lakapl\u0131 usta ismi Sezen Aksu\u2019nun ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde Maslak\u2019ta bulunan \u00f6zel bir hastaneye yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,S\u00f6zc\u00fc'n\u00fcn haberine g\u00f6re; Aksu\u2019nun, aya\u011f\u0131na sert bir cismin batt\u0131\u011f\u0131 iddias\u0131yla hastaneye getirildi\u011fi ileri s\u00fcr\u00fcld\u00fc,Bir hafta boyunca hastanede \u00f6zel odada yatan sanat\u00e7\u0131n\u0131n, rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 hakk\u0131nda hastaneden bilgi s\u0131zmamas\u0131 i\u00e7in yo\u011fun \u00e7aba harcand\u0131. O\u011flu Mithatcan \u00d6zer\u2019in refakat etti\u011fi sanat\u00e7\u0131n\u0131n yan\u0131na \u00f6zel g\u00f6revlendirilmi\u015f hem\u015fireler d\u0131\u015f\u0131nda hi\u00e7 kimse al\u0131nmad\u0131.\r\n\r\n,Sezen Aksu\u2019nun estetik operasyon ge\u00e7irmi\u015f olabilece\u011fi de konu\u015fulan en b\u00fcy\u00fck iddialar aras\u0131nda.