SGK az önce açıkladı! Büyük müjde

SGK Antalya \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nejat Deniz, yap\u0131land\u0131rman\u0131n getirdi\u011fi f\u0131rsatlara da de\u011findi\u011fi a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, yeni yap\u0131land\u0131rman\u0131n 2018 Mart ay\u0131 ve \u00f6ncesi d\u00f6nemlere ait idari para cezas\u0131 ve sigorta prim bor\u00e7lar\u0131, i\u015f kazas\u0131 veya meslek hastal\u0131\u011f\u0131 sonucunda do\u011fan r\u00fccu alacaklar\u0131, yersiz ba\u011flanan gelir ve ayl\u0131klardan do\u011fan alacaklar, 4-b sigortal\u0131lar\u0131n\u0131n daha \u00f6nce dondurulan hizmet s\u00fcrelerinin ihyas\u0131 halinde do\u011facak prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131 kapsad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\n\r\n,\u00d6te yandan Deniz, 4-b sigortal\u0131lar\u0131na y\u00f6nelik, 31 May\u0131s 2018 \u00f6ncesine ait prim bor\u00e7lar\u0131 ve bu primlere ili\u015fkin hizmet s\u00fcrelerini talep etmeleri halinde dondurulaca\u011f\u0131n\u0131 ve bu bor\u00e7lar\u0131n takibinin yap\u0131lmayaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,\u201cDondurulan bu hizmet s\u00fcreleri istendi\u011fi takdirde gerek sigortal\u0131lar gerekse hak sahipleri taraf\u0131ndan canland\u0131r\u0131labilecek. ,B\u00f6ylece, dondurulan hizmet s\u00fcreleri ile 4-b sigortal\u0131lar\u0131 bor\u00e7suz hale gelecek ve bundan sonraki aylarda primlerini 5 puanl\u0131k te\u015fvik ile indirimli \u00f6deyecek, ayn\u0131 zamanda sa\u011fl\u0131k yard\u0131mlar\u0131ndan da yararlanabilecektir\u201d dedi.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK) Antalya \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Nejat Deniz, \u201cEmeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramlar\u0131nda bin'er TL bayram ikramiyesi verece\u011fiz. \r\n\r\n,12,3 milyon vatanda\u015f\u0131m\u0131za ilk ikramiye \u00f6demesi \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki Ramazan Bayram\u0131 \u00f6ncesinde yap\u0131lm\u0131\u015f olacakt\u0131r\u201d dedi.,SGK m\u00fcjdeyi a\u00e7\u0131klad\u0131,.