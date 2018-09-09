SGK'dan büyük kolaylık! İade yolu açıldı...

Vergi dairelerinin ard\u0131ndan Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu da (SGK) bor\u00e7lar dolay\u0131s\u0131yla haciz konulan menkul ve gayrimenkullerin iadesi i\u00e7in kolayl\u0131k sa\u011flad\u0131.,Milyonlar\u0131 ilgilendiriyor! SGK'dan b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k\r\n,Bu haktan yararlanabilmek i\u00e7in hacze kar\u015f\u0131 dava a\u00e7\u0131lmamas\u0131 veya a\u00e7\u0131lm\u0131\u015f davalardan vazge\u00e7ilmesi ko\u015fulu aranacak.\r\n \r\nDo\u011frudan m\u00fckellefin hacizli mal\u0131n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra m\u00fckellef lehine \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fah\u0131slarca teminat g\u00f6sterilen menkul ve gayrimenkuller i\u00e7in de haczin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 ba\u015fvurusu yap\u0131labilecek.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu ( SGK) ocak ay\u0131nda Amme Alacaklar\u0131 Kanunu\u2019nda yap\u0131lan de\u011fi\u015fiklik sonras\u0131, bor\u00e7lu m\u00fckelleflerin hacizli mallar\u0131n\u0131n \u00fczerindeki haczin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in kolayl\u0131k sa\u011flayacak. SGK\u2019n\u0131n bu ad\u0131m\u0131, mallar\u0131n\u0131n, ger\u00e7ek de\u011ferinin \u00e7ok alt\u0131nda icra yoluyla sat\u0131lmas\u0131ndan yak\u0131nan m\u00fckellefleri rahatlatacak. Habert\u00fcrk'ten Ahmet K\u0131van\u00e7'\u0131n haberine g\u00f6re uygulamada, icra yoluyla sat\u0131\u015fa \u00e7\u0131kart\u0131lan mallar de\u011ferinin \u00e7ok alt\u0131nda sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in m\u00fckellef hem mal\u0131ndan oluyor, hem de borcunu \u00f6deyemiyor.\r\n,Sa\u011flanan en \u00f6nemli kolayl\u0131k, hacizli mal\u0131 kurtarmak i\u00e7in \u00f6denen toplam tutar borcu kapatmaya yetmese bile haczin kald\u0131r\u0131lacak olmas\u0131. \u00d6rne\u011fin, 200 bin liral\u0131k borca kar\u015f\u0131l\u0131k arsas\u0131na 100 bin lira haciz konulan m\u00fckellef, y\u00fczde 10 fazlas\u0131yla 110 bin lira ve 2 bin lira tutar\u0131nda takip masraf\u0131n\u0131 \u00f6dedi\u011finde haciz kald\u0131r\u0131lacak. Buna kar\u015f\u0131l\u0131k, kalan 90 bin liral\u0131k borcun takip i\u015flemleri devam edecek. \r\n,Hacizli mal \u00fczerindeki haczin kald\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131n talep edilmesi durumunda, s\u00f6z konusu mala ili\u015fkin takip masraflar\u0131n\u0131n ayr\u0131ca \u00f6denmesi gerekecek. Hacizli mal\u0131n cebren sat\u0131lmas\u0131 durumunda bu mala ili\u015fkin masraflar sat\u0131\u015f bedelinden d\u00fc\u015f\u00fcl\u00fcyor. Kalan tutar da borca say\u0131l\u0131yor.\r\n,Yeni d\u00fczenlemede, takip masraflar\u0131n\u0131 \u00f6demek kayd\u0131yla ba\u015fkaca bir i\u015fleme gerek kalmaks\u0131z\u0131n haczin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 sa\u011flanacak. Ancak, birden fazla \u00fcnite taraf\u0131ndan takip masraf\u0131 yap\u0131lm\u0131\u015fsa hepsinin \u00f6denmesi gerekecek.\r\n,De\u011fer tespiti, haczedilen mal gayrimenkul ise uzman ger\u00e7ek veya t\u00fczel ki\u015filerin haz\u0131rlam\u0131\u015f oldu\u011fu k\u0131ymet takdir komisyonu raporu dikkate al\u0131narak gayrimenkul sat\u0131\u015f komisyonunca; menkul mal ise bilirki\u015fiye bi\u00e7tirilen de\u011ferin esas al\u0131nmas\u0131 suretiyle menkul sat\u0131\u015f komisyonunca yap\u0131lacak. Komisyonlar, bilirki\u015filerin raporunu kabul etmezse yeniden rapor istenebilecek.\r\n,Haczi kald\u0131r\u0131lan mala, \u00fc\u00e7 ay boyunca yeniden haciz i\u015flemi yap\u0131lamayacak. Ancak, gerekti\u011finde ihtiyati haciz konulabilecek. Haczi kald\u0131r\u0131lan mal, \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fah\u0131slar taraf\u0131ndan SGK bor\u00e7lusu lehine teminat olarak g\u00f6sterilen bir mal ise \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc \u015fahs\u0131n devlete olan bor\u00e7lar\u0131 i\u00e7in \u00fc\u00e7 ayl\u0131k s\u00fcrenin dolmas\u0131 beklenmeden ayn\u0131 mala haciz konulabilecek.\r\n,Habert\u00fcrk\/Ahmet K\u0131van\u00e7, Peki, SGK\u2019n\u0131n koydurdu\u011fu haciz nas\u0131l kald\u0131r\u0131labilecek? Borcun tamam\u0131 kapat\u0131lmasa da haciz kald\u0131r\u0131labilecek mi? Ayn\u0131 mala tekrar haciz konulabilecek mi? \u0130\u015fte cevaplar\u0131...\r\n,\u00d6rne\u011fin, borcundan dolay\u0131 mal\u0131na Ulucanlar ve R\u00fczgarl\u0131 sosyal g\u00fcvenlik merkezlerince haciz konulan Ankaral\u0131 bir m\u00fckellef, ilk haczi koyan Ulucanlar SGM\u2019ye ba\u015fvuru yapacak. Haczin kald\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131, bor\u00e7la ilgili takip i\u015flemlerini durdurmayacak.\r\n,Davalardan vazge\u00e7en bor\u00e7lunun, haczi kald\u0131r\u0131lan mal ile ilgili a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 davalar mahkemelerce incelenmeyecek, herhangi bir sebeple incelenerek karara ba\u011flanmas\u0131 halinde bu karar h\u00fck\u00fcms\u00fcz say\u0131lacak.\r\n,M\u00fckellefin 50 bin liral\u0131k borcuna kar\u015f\u0131l\u0131k 100 bin liral\u0131k arac\u0131na haciz konulmu\u015fsa, vatanda\u015f sadece 50 bin lira ve varsa takip masraf\u0131n\u0131 \u00f6demek suretiyle haczi kald\u0131rabilecek. Hacizli mala bi\u00e7ilen de\u011fer ve y\u00fczde 10 fazlas\u0131 bor\u00e7tan fazla ise yaln\u0131zca bor\u00e7 miktar\u0131 ile varsa takip masraf\u0131 kadar \u00f6deme talep edilecek.\r\n,Sosyal g\u00fcvenlik il m\u00fcd\u00fcrl\u00fckleri veya sosyal g\u00fcvenlik merkezleri (SGM) taraf\u0131ndan haciz konulan menkul ve