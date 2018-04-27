SGK'dan büyük müjde!

SGK'dan g\u00fczel haber geldi.,Organ nakilli hastalar\u0131n ameliyat sonras\u0131 kullanmak zorunda oldu\u011fu ila\u00e7lardan ikisiyle ilgili SGK farkl\u0131 bir uygulamaya gidince binlerce ki\u015fi ma\u011fdur olmu\u015ftu.\r\n,Bu ma\u011fduriyetin sebebi ise e\u015fde\u011fer ila\u00e7 hesaplamas\u0131yd\u0131.\r\n,Yani SGK ekran\u0131nda tedavi y\u00f6n\u00fcnden e\u015fde\u011feri g\u00f6r\u00fcnmeyen ilaca fiyat fark\u0131 \u00e7\u0131k\u0131yordu.\r\n,Bu nedenle y\u0131llard\u0131r eczaneden fark \u00f6demeden temin ettikleri ila\u00e7lar\u0131 almak isteyenler, kutu ba\u015f\u0131na 10 ve 20 TL fark \u00f6demek durumunda kalm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Uzmanlar b\u00f6brek ve karaci\u011fer nakli olan hastalar\u0131n bu ila\u00e7lardan ayda en az 5 kutu kullanmak zorunda oldu\u011funa dikkat \u00e7ekmi\u015fti.\r\n,Bu da hastan\u0131n cebinden ayda en az 100 liran\u0131n \u00e7\u0131kmas\u0131 anlam\u0131na geliyordu.\r\n,Hastalar ise riskli oldu\u011fu i\u00e7in 'muadil ila\u00e7' kullanam\u0131yor ve mecburen fark \u00f6demek zorunda kal\u0131yordu.\r\n,Uygulamadan vazge\u00e7ilmesi i\u00e7in yetkili kurumlara ba\u015fvuran B\u00f6brek Hasta Haklar\u0131n\u0131 Koruma ve Sosyal Yard\u0131mla\u015fma Derne\u011fi (B\u00d6HAK) \u00fcyeleri de ya\u015fad\u0131klar\u0131 zorluklar\u0131 anlatm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,Yetkililer, ya\u015fananlar\u0131n sistemsel bir hatadan kaynakland\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve SGK ile yap\u0131lacak g\u00f6r\u00fc\u015fmeler sonras\u0131nda ma\u011fduriyetin giderilece\u011fini belirtmi\u015fti. Ve g\u00fcnler sonra beklenen o haber geldi: ,"Bilindi\u011fi \u00fczere 'TR003B' referans fiyat grubu i\u00e7erisinde bulunan takrolimus etken maddeli ila\u00e7lar Medula Sistemi'nde e\u015fde\u011ferlikleri bulunmad\u0131\u011f\u0131ndan, ancak referans fiyat gruplar\u0131 ayn\u0131 oldu\u011fundan Sosyal G\u00fcvenlik Kurumunca \u00f6denecek bedellerinin hesaplanmas\u0131na bu ila\u00e7lar birlikte de\u011ferlendirilmekteydi. \r\n,SGK takrolimus ve zoledronik etken maddeli ila\u00e7lar\u0131 yeniden \u00f6deme kapsam\u0131na ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. T\u00fcrk Eczac\u0131lar\u0131 Birli\u011fi de SGK'n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 bu d\u00fczenlemeyi bir a\u00e7\u0131klama ile duyurdu. \u0130\u015fte o a\u00e7\u0131klama:\r\n,TR-026A\u201d referans fiyat grubu i\u00e7erisinde bulunan zoledronik asit etken maddeli ila\u00e7lar da ayn\u0131 y\u00f6ntem izlenmekteydi. Takrolimus ve zoledronik asit etken maddeli ila\u00e7larda olu\u015fan y\u00fcksek fiyat farklar\u0131na ba\u011fl\u0131 durum T\u00fcrkiye \u0130la\u00e7 ve T\u0131bbi Cihaz Kurumu ile Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019na yaz\u0131l\u0131 olarak iletilmi\u015ftir. Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu taraf\u0131ndan 'Ola\u011fan\u00fcst\u00fc \u0130la\u00e7 Geri \u00d6deme Komisyonu Kararlar\u0131na \u0130stinaden Bedeli \u00d6denecek \u0130la\u00e7lar Listesinde Yap\u0131lan D\u00fczenlemeler Hakk\u0131nda' ba\u015fl\u0131kl\u0131 duyuru yay\u0131mlanm\u0131\u015ft\u0131r. Duyuru ekinde bulunan ve 25.04.2018 tarihinde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek d\u00fczenlemelerin yer listede takrolimus ve zoledronik asit etken maddeli ila\u00e7larda \u201cTR003B\u201d ve \u201cTR-026A\u201d referans fiyat grubu ibarelerinin kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclmektedir."