SGK'dan büyük müjde geldi

2018 SGK Erken Emeklilik m\u00fcjdesi\r\n,Emeklili\u011finizi hemen \u00f6ne al\u0131n...\r\n,T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu'nun ( T\u00dc\u0130K) son a\u00e7\u0131klad\u0131\u011f\u0131 verilere g\u00f6re \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n y\u00fczde 35.2'si kay\u0131td\u0131\u015f\u0131.\r\n,Yani 10 milyon ki\u015fi sigortas\u0131z olarak \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor. Sigortas\u0131z \u00e7al\u0131\u015f\u0131lan s\u00fcrede, i\u015fveren SGK'ya i\u015fe giri\u015f bildirgesi vermiyor. Dolay\u0131s\u0131yla prim yatm\u0131yor veya eksik yat\u0131yor.\r\n,Asgari \u00fccret \u00fczerinden yatan primler de var. Bu nedenle yasa, primi eksik yatana ya da yat\u0131r\u0131lmayana 'hizmet tespit davas\u0131' a\u00e7abilme hakk\u0131 tan\u0131yor.\r\n,Bu sayede binlerce ki\u015fi emeklili\u011fini \u00f6ne \u00e7ekebilme imkan\u0131 elde edebilecek.\r\n,DAVA \u0130\u00c7\u0130N S\u00dcREYE D\u0130KKAT!\r\n,Yasa, primi eksik yatana ya da yat\u0131r\u0131lmayana 'hizmet tespit davas\u0131' a\u00e7ma hakk\u0131 tan\u0131yor.\r\n,Bu yolla binlerce ki\u015fi emeklili\u011fini \u00f6ne \u00e7ekti. Yarg\u0131tay da SGK'y\u0131 de\u011fil i\u015f\u00e7iyi hakl\u0131 buluyor.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fan sigortas\u0131z \u00e7al\u0131\u015farak ge\u00e7irdi\u011fi s\u00fcrenin son y\u0131l\u0131ndan ba\u015flayarak 5 y\u0131l i\u00e7erisinde hizmet tespit davas\u0131 a\u00e7mal\u0131.\r\n,\u00c7al\u0131\u015fan \u00f6lm\u00fc\u015fse, hak sahipleri de dava a\u00e7abiliyor.\r\n,Yasa, primi eksik yatana ya da yat\u0131r\u0131lmayana 'hizmet tespit davas\u0131' a\u00e7ma hakk\u0131 tan\u0131yor. Bu yolla binlerce ki\u015fi emeklili\u011fini \u00f6ne \u00e7ekti. Yarg\u0131tay da SGK'y\u0131 de\u011fil i\u015f\u00e7iyi hakl\u0131 buluyor. \u00c7al\u0131\u015fan sigortas\u0131z \u00e7al\u0131\u015farak ge\u00e7irdi\u011fi s\u00fcrenin son y\u0131l\u0131ndan ba\u015flayarak 5 y\u0131l i\u00e7erisinde hizmet tespit davas\u0131 a\u00e7mal\u0131. \u00c7al\u0131\u015fan \u00f6lm\u00fc\u015fse, hak sahipleri de dava a\u00e7abiliyor.\r\n,Elinizde sa\u011flam belgeler, \u015fahitler varsa 'i\u015f mahkemesine' mutlaka tespit davas\u0131 a\u00e7\u0131n. Hizmet tespit davas\u0131 a\u00e7mak i\u00e7in delil olarak kullan\u0131labilecek kalemler \u015funlar: SGK i\u015fyeri dosyas\u0131, sigortal\u0131n\u0131n i\u015fyeri sicil dosyas\u0131, i\u015fverenin mesleki kurulu\u015f kayd\u0131, esnaf sicil kayd\u0131, ticaret odas\u0131 kay\u0131tlar\u0131, vergi m\u00fckellefiyet kay\u0131tlar\u0131, \u00fccret bordrolar\u0131, tan\u0131k, bilirki\u015fi.\r\n,Hizmet tespit davas\u0131n\u0131 kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z halde SGK, 'hizmet tespit davas\u0131 ile kazand\u0131\u011f\u0131n\u0131z g\u00fcnlerin primleri \u00f6denmedi' diye emeklilik talebinizi reddederse, en yak\u0131n \u0130\u015f Mahkemesi'nde emeklilik talebiniz i\u00e7in dava a\u00e7\u0131n. Davay\u0131 kazan\u0131nca birikmi\u015f ayl\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131 da al\u0131rs\u0131n\u0131z. Eksik prim yat\u0131p yatmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 SGK'ya giderek ya da 'turkiye.gov.tr (e-devlet)' sitesine girerek kontrol edebilirsiniz.\r\n