SGK'dan emekli esnafa maaş ayarı

Ba\u011f-Kur 'lular\u0131n maa\u015flar\u0131n\u0131 mercek alt\u0131na alan SGK, sehven eksik maa\u015f ba\u011flanan emekli esnaf\u0131n ayl\u0131klar\u0131n\u0131 d\u00fczeltip toplu \u00f6deme yapmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n, Bu kapsamda emeklilerin maa\u015f dosyalar\u0131n\u0131n yeniden tarand\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,G\u00fcne\u015f\r\n\r\n, SGK'n\u0131n taramas\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 Ba\u011f-Kur'lu say\u0131s\u0131n\u0131n 700 bin ki\u015fi oldu\u011fu bildirildi. \r\n\r\n,T.C kimlik numaran\u0131z\u0131 g\u00f6sterir n\u00fcfus h\u00fcviyet c\u00fczdan\u0131n\u0131zla birlikte ilgili banka \u015fubesine m\u00fcracaat\u0131n\u0131z halinde s\u00f6z konusu tutar taraf\u0131n\u0131za \u00f6denecektir\u201d \u015feklinde bilgi verdi.,Tespit etti\u011fi eksiklikle ilgili vatanda\u015fa bir yaz\u0131 da g\u00f6nderen SGK, \u201cKurumumuzca ba\u011flanan ya\u015fl\u0131l\u0131k ayl\u0131\u011f\u0131n\u0131zla birikmi\u015f ayl\u0131k tutarlar\u0131n\u0131z\u0131n maa\u015f\u0131n\u0131z\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z banka \u015fubesine \u00f6denmesi i\u00e7in talimat verilmi\u015ftir. , \u0130nceleme sonucunda eksik \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirlenen Ba\u011f-Kur'lulara bu paralar iade edilecek. ,Maa\u015f d\u00fczeltilecek, geriye d\u00f6n\u00fck eksik \u00f6denen tutarlar da toplu olarak verilecek. \r\n,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), kay\u0131tlar\u0131nda bulunan emekli Ba\u011f-Kur'lulara verilen maa\u015flarda sehven olu\u015fan eksiklikleri gidermek i\u00e7in d\u00fc\u011fmeye bast\u0131.\r\n,Bu kapsamda, 2009 y\u0131l\u0131nda emekli olan bir Ba\u011f-Kur'luya \u015fimdiye kadar bin 305 lira eksik yat\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit eden SGK, bu vatanda\u015fa toplu olarak \u00f6deme yapt\u0131.