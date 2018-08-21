SGK'dan emekli ödemelerine ilişkin açıklama

SGK'dan \u00e7ok \u00f6nemli bir a\u00e7\u0131klama geldi.,O iddia yalanland\u0131,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumundan (SGK), emekli ayl\u0131klar\u0131ndan \u00f6deme g\u00fcnleri Kurban Bayram\u0131 tatiline rastlayan \u00f6demelere ili\u015fkin a\u00e7\u0131klama yap\u0131ld\u0131.,SGK\u2019dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, emekli ve hak sahiplerinin bayram g\u00fcnlerine rastlayan ayl\u0131k \u00f6demelerinin erken \u00f6denmesi konusunun kas\u0131tl\u0131 olarak istismar edilmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131,, \u00f6demeler ile ilgili spek\u00fclatif haberler yap\u0131larak alg\u0131 olu\u015fturulmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ifade edilerek, \u201cKurumumuzca belirlenen d\u00f6nem ve tarihlerde emeklilere ve hak sahiplerine her ay pe\u015fin olarak \u00f6denen gelir ve ayl\u0131klar\u0131n, ,Sosyal Sigorta \u0130\u015flemleri Y\u00f6netmeli\u011fi gere\u011fince \u00f6deme g\u00fcn\u00fc cumartesi g\u00fcn\u00fcne rastlayan grubun \u00f6demesi cuma, pazar g\u00fcn\u00fcne rastlayan grubun \u00f6demesi pazartesi g\u00fcnk\u00fc grup ile birle\u015ftirilerek yap\u0131lmaktad\u0131r. ,Ancak \u00f6deme g\u00fcnlerinden herhangi birinin cumartesi veya pazar g\u00fcn\u00fc d\u0131\u015f\u0131nda resmi tatil g\u00fcn\u00fcne rastlamas\u0131 halinde, \u00f6demelerin hangi tarihlerde yap\u0131laca\u011f\u0131 Kurumumuzca belirlenerek ilan edilmektedir\u201d denildi.,Buna g\u00f6re; Kurban Bayram\u0131n\u0131n 21, 22, 23 ve 24 A\u011fustos 2018 tarihlerine rastlamas\u0131 nedeniyle; 4\/1-a (SSK) ve 4\/1-b (BA\u011e-KUR) emekli ve hak sahiplerinden \u00f6deme g\u00fcn\u00fc 17-18 A\u011fustos olanlara 17 A\u011fustos, 19-25 A\u011fustos olanlara 20 A\u011fustos tarihinde 7 milyon 652 bin 321 emekliye \u00f6deme yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,4\/1-a (SSK) ve 4\/1-b (BA\u011e-KUR) emekli ve hak sahiplerinden \u00f6deme g\u00fcn\u00fc, 26 A\u011fustos olanlara 27 A\u011fustos, 27-28 A\u011fustos olanlara ise 27-28 A\u011fustos tarihlerinde 2 milyon 581 bin 53 emekliye \u00f6deme yap\u0131laca\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.,16-17 A\u011fustos 2018 tarihlerinde Kurban Bayram\u0131 i\u00e7in toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine bayram ikramiyesi \u00f6dendi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131.