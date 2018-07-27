SGK'dan emekliye 3 avans maaş müjdesi

SGK, emeklilik ba\u015fvurusu yapanlara avans imkan\u0131 sunuyor. Bu imkan\u0131n mevcut emeklilere de sa\u011flanmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor. \r\n,Takvim'in aktard\u0131\u011f\u0131na g\u00f6re onay \u00e7\u0131karsa, emekliler 3 maa\u015f tutar\u0131nda avans \u00e7ekebilecek, geri \u00f6demeyi taksitle ve faizsiz yapacak. Nakit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 \u00e7eken emekliler i\u00e7in avans form\u00fcl\u00fc g\u00fcndemde..\r\n,Emekli maa\u015flar\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenlere sa\u011flanan avans imkan\u0131n\u0131n benzerinin emekliler i\u00e7in de hayata ge\u00e7irilmesi bekleniyor. Talepler hayata ge\u00e7erse, emekliler 3 maa\u015f tutar\u0131nda avans kullanabilecek. Geri \u00f6demeyi de taksitler halinde faizsiz olarak yapacak. \r\n,Emekli maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenlere y\u00f6nelik avans uygulamas\u0131nda, Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), net asgari \u00fccretin 3 kat\u0131na kadar \u00f6deme yap\u0131yor.\r\n,Avans\u0131n ba\u011flanacak gelir ve ayl\u0131klar\u0131n birikmi\u015f tutar\u0131ndan fazla olan b\u00f6l\u00fcm\u00fc, daha sonra gelir ve ayl\u0131klardan 1\/4 (y\u00fczde 25) oran\u0131nda kesilerek mahsup ediliyor.\r\n,Emeklilik ba\u015fvurusu yapan ki\u015fiye avans \u00f6demesi yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ayl\u0131\u011f\u0131n 90 g\u00fcn i\u00e7inde ba\u011flanamam\u0131\u015f olmas\u0131 ve yaz\u0131l\u0131 ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor..\r\n,\u015eimdi bu uygulaman\u0131n mevcut emekliler i\u00e7in de hayata ge\u00e7irilmesi g\u00fcndemde. Bu konuda g\u00f6zler \u00c7al\u0131\u015fma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakan\u0131 Zehra Z\u00fcmr\u00fct Sel\u00e7uk'ta. Emekliler, bu imkan\u0131 d\u00f6rt g\u00f6zle bekliyor.,Sistem hayata ge\u00e7erse; emekliler nakit s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ya\u015fad\u0131klar\u0131nda SGK'ya yaz\u0131l\u0131 ba\u015fvuru yaparak maa\u015f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maa\u015f\u0131ndan 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.\r\n,\u00d6rne\u011fin; maa\u015f\u0131 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira alabilecek. Geri \u00f6demeyi de ayda 166,66 lira olarak yapacak. Avanstan faiz al\u0131nmayacak.\r\n,Halen bankadan nakit ihtiyac\u0131 i\u00e7in kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf y\u00fck\u00fcyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor.\r\n