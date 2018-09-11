SGK'dan milyonlarca emekliye avans fırsatı! Emekliler faizsiz avansı nasıl alabilir?

Y\u00fcz binlerce yeni emekliyi ilgilendiren haber SGK'dan geldi.,SGK (Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu) taraf\u0131ndan yeni emekliye ayr\u0131lacak ki\u015filer i\u00e7in sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 avans f\u0131rsat\u0131n\u0131n kapsam\u0131n\u0131n geni\u015fletilmesi karar\u0131 al\u0131nd\u0131. Ger\u00e7ekle\u015ftirilecek hizmet do\u011frultusunda, emekli olaca\u011f\u0131 netlik kazanan vatanda\u015flara y\u00f6nelik, maa\u015flar\u0131 ba\u011flan\u0131ncaya dek avans verilme imkan\u0131 tan\u0131nacak.\r\n\r\n,Emeklilik ba\u015fvurusu yapm\u0131\u015f ancak maa\u015f\u0131 90 g\u00fcn ge\u00e7mesine ra\u011fmen ba\u011flanmam\u0131\u015f olanlara tan\u0131nan avans imkan\u0131n\u0131n, t\u00fcm emeklilere de sa\u011flanmas\u0131 g\u00fcndemde.,Emeklilik ba\u015fvurusunda bulunan ki\u015fiye avans \u00f6demesi yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in ayl\u0131\u011f\u0131n 90 g\u00fcn i\u00e7inde ba\u011flanmam\u0131\u015f olmas\u0131 ve yaz\u0131l\u0131 ba\u015fvuru yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Emekliler, SGK'ya yaz\u0131l\u0131 olarak ba\u015fvurusunu yaparak maa\u015f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na kadar avans alabilecek.\r\n,Bu paran\u0131n geri \u00f6demesini de 36 ay vadede, ayda 166 lira 67 kuru\u015f taksitle yapabilecek. ,Tasar\u0131ya g\u00f6re; isteyen emeklilere SGK avans verecek.\r\n,Bu para daha sonra emeklinin maa\u015f\u0131ndan 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.\r\n, \u00d6rne\u011fin; maa\u015f\u0131 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek.\r\n\r\n,Bu sayede yeni emekli olan ki\u015filere asgari \u00fccretin 3 kat\u0131 kadar faizsiz avans imkan\u0131 verilecek. \u00d6te yandan yeni emeklilerin yan\u0131 s\u0131ra eski emekliler de bu f\u0131rsattan yararlanabilecek. Peki ama emekliler nas\u0131l avans alabilir? \u0130\u015fte SGK'n\u0131n sunaca\u011f\u0131 avantaj\u0131n detaylar\u0131...\r\n,B\u00f6ylece, yasala\u015ft\u0131\u011f\u0131 takdirde emekli olan b\u00fct\u00fcn ki\u015filere SGK kanad\u0131ndan asgari \u00fccretin 3 kat\u0131 kadar faizsiz avans olana\u011f\u0131 verilmesi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor. Ayn\u0131 zamanda getirilen sistem kanunla\u015f\u0131rsa yeni emekliler yararlanabildi\u011fi gibi eski emekliler de bu hakk\u0131 elde edebilecek.\r\n\r\n,Avans miktar\u0131 ise ba\u011flanacak ayl\u0131klarda net asgari \u00fccretin 3 kat\u0131n\u0131 ge\u00e7memek \u00fczere SGK taraf\u0131ndan belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabilecek. Maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenlerin imdad\u0131na yeti\u015fen avans form\u00fcl\u00fcn\u00fcn, mevcut emeklilere de uygulanmas\u0131 g\u00fcndemde.\r\n\r\n,Konuyla ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc \u00f6\u011frenildi.,Emekli, ald\u0131\u011f\u0131 avans\u0131 faizsiz olarak k\u00fc\u00e7\u00fck taksitlerle geri \u00f6deyecek.,B\u00f6ylece emekliler rahat bir nefes alacak. ,Halen bankadan nakit ihtiyac\u0131 i\u00e7in kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf y\u00fck\u00fcyle kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131yor.\r\n\r\n, Yeni d\u00fczenleme kanunla\u015f\u0131rsa, t\u00fcm emekliler maa\u015f\u0131n\u0131n 3 kat\u0131na kadar avans \u00e7ekebilecek. \r\n, Yeni emekli olan vatanda\u015flara y\u00f6nelik yap\u0131lan avans f\u0131rsat\u0131n\u0131n kapsam\u0131n\u0131n geni\u015fletilmesine karar verildi. \r\n,Bu uygulama sayesinde emekli maa\u015f\u0131 alabilmek i\u00e7in heyecan i\u00e7erisinde bekleyi\u015fe koyulan vatanda\u015flar, ger\u00e7ekle\u015ftirilecek avans \u00f6demesi ile birlikte derin bir nefes alacak. \u0130\u015fte, yeni d\u00fczenlemeyle ilgili \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n son s\u00fcrat s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc SGK'n\u0131n emeklilere sunaca\u011f\u0131 avantaj hakk\u0131ndan sorgulamaya al\u0131nan \u00f6nemli ayr\u0131nt\u0131lar...\r\n\r\n,Emekli maa\u015f\u0131n\u0131n ba\u011flanmas\u0131n\u0131 bekleyenlere y\u00f6nelik avans uygulamas\u0131nda ise SGK, net asgari \u00fccretin 3 kat\u0131na kadar \u00f6deme yap\u0131yor. Avans\u0131n ba\u011flanacak gelir ve ayl\u0131klar\u0131n birikmi\u015f tutar\u0131ndan fazla olan b\u00f6l\u00fcm\u00fc, daha sonra gelir ve ayl\u0131klardan 1\/4 (y\u00fczde 25) oran\u0131nda kesilerek mahsup ediliyor.