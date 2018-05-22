SGK'dan müjde! O paralar iade edilecek

Bu \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131yanlar e\u011fer gerekli primleri tamamlam\u0131\u015flarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkan\u0131 da yoksa paralar\u0131n\u0131 geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortal\u0131lar\u0131n kanuni miras\u00e7\u0131lar\u0131 da yerine getirerek paray\u0131 alabiliyor. Kanuni miras\u00e7\u0131lar\u0131na \u00f6l\u00fcm ayl\u0131\u011f\u0131 yani dul ve yetim maa\u015f\u0131 ba\u011flanmam\u0131\u015f olmas\u0131 gerekiyor.,Kurum durumu inceleyip \u015fartlar\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131zda geri \u00f6deme yap\u0131yor. Eski SSK\u2019l\u0131lar (4A) i\u00e7in 2008\u2019den \u00f6nce kendi ad\u0131na \u00f6denen hem i\u015f\u00e7i hem de i\u015fveren primi, 2008\u2019den sonra ise sadece i\u015f\u00e7i primleri geri \u00f6deniyor. Ba\u011fkurlular (4B) i\u00e7in tarih ayr\u0131m\u0131 yapmadan \u00f6dedikleri t\u00fcm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malull\u00fck, ya\u015fl\u0131l\u0131k ve \u00f6l\u00fcm sigortalar\u0131 i\u00e7in olanlardan olu\u015fuyor.,Baz\u0131 sigortal\u0131lar yeterli \u00e7al\u0131\u015fma imkan\u0131 bulamad\u0131klar\u0131 i\u00e7in gereken prim g\u00fcn\u00fcn\u00fc dolduram\u0131yor. ,Buna ra\u011fmen yine de \u015fartlar\u0131 tamamlayamayan milyonlarca vatanda\u015f var. Bu vatanda\u015flar\u0131n \u00e7al\u0131\u015fma imkanlar\u0131 da yoksa \u00f6dedikleri primler bo\u015fa gitmiyor. ,\u00c7al\u0131\u015fanlar\u0131n emekli olabilmeleri i\u00e7in belli g\u00fcn say\u0131s\u0131nda prim \u00f6demeleri gerekiyor. Bunun yan\u0131nda ya\u015f ve y\u0131l \u015fart\u0131n\u0131 da yerine getirmeleri laz\u0131m. ,Paray\u0131 talep etmek i\u00e7in Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu\u2019na (SGK) dilek\u00e7e ile ba\u015fvurmak gerekiyor. SGK bu i\u015flemi kendili\u011finden yapm\u0131yor. O y\u00fczden mutlaka dilek\u00e7e ile ba\u015fvuruluyor. ,Bu sigortal\u0131lar\u0131n emekli olmalar\u0131 i\u00e7in sistem askerlik, do\u011fum bor\u00e7lanmas\u0131 gibi imkanlar da sunuyor.,Sa\u011fl\u0131k i\u00e7in \u00f6denen primler (GSS) ve yap\u0131lan do\u011fum, askerlik gibi bor\u00e7lanmalar geri iade edilmiyor. Toplu para alanlarda emeklilik i\u00e7in her \u015fey bitmi\u015f olmuyor. Paran\u0131z\u0131 ald\u0131ktan sonra \u00e7al\u0131\u015fmaya ba\u015flarsan\u0131z bu kez \u2018ihya\u2019 sistemi devreye giriyor,Paras\u0131n\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z prim g\u00fcnlerinizi yeniden \u00f6deyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu \u00f6demelerde SGK ge\u00e7mi\u015ften bug\u00fcne kadar ge\u00e7en zaman i\u00e7in bir faiz i\u015fletmiyor. Ancak yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z primler g\u00fcncelleme katsay\u0131s\u0131na g\u00f6re yeniden belirlenip miktardaki d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler gideriliyor.,SGK bu primleri toplu olarak sigortal\u0131ya geri \u00f6d\u00fcyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi \u015feklinde oluyor. Toplu paray\u0131 alabilmek i\u00e7in 2 \u015fart gerekiyor. 1- Sigortal\u0131 olarak bir i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor olmak ya da kendi i\u015fini (Ba\u011fkur) y\u00fcr\u00fct\u00fcyor olmamak. 2- Emeklilik i\u00e7in gerekli olan \u00fc\u00e7 \u015farttan ikisini yani y\u0131l (erkekler i\u00e7in 25, kad\u0131nlar i\u00e7in 20) ve ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 tamamlam\u0131\u015f olmak.