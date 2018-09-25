SGK'dan müjde! Son dakika yapılandırma başvurusu yapanlara kolaylık

Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), prim borcunu yap\u0131land\u0131rmak i\u00e7in yasal s\u00fcresinde ba\u015fvurdu\u011fu halde \u00f6deme plan\u0131 tebli\u011f edilmedi\u011finden borcunu \u00f6deyemeyen m\u00fckelleflere kolayl\u0131k sa\u011flad\u0131. ,Kurum, ba\u015fvuru i\u00e7in tan\u0131nan 27 A\u011fustos tarihi ile ilk taksit ve pe\u015fin \u00f6deme i\u00e7in tan\u0131nan 31 A\u011fustos tarihleri aras\u0131nda k\u0131sa s\u00fcre bulunmas\u0131 nedeniyle, \u00f6deme yapamayanlar\u0131n ma\u011fduriyetini giderdi.\r\n,SGK\u2019dan il m\u00fcd\u00fcrl\u00fcklerine ve sosyal g\u00fcvenlik merkezlerine konuyla ilgili yaz\u0131 g\u00f6nderildi. ,\u0130ki tarih aras\u0131nda 30 A\u011fustos Zafer Bayram\u0131 sebebiyle resmi tatil g\u00fcn\u00fc bulunmas\u0131 ve ayr\u0131ca vatanda\u015f yasal s\u00fcresi i\u00e7inde ba\u015fvurusunu yapmas\u0131na ra\u011fmen kurumca \u00f6deme planlar\u0131n\u0131n zaman\u0131nda tebli\u011f edilemedi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Yaz\u0131da, \u201cYasal s\u00fcresi i\u00e7inde ba\u015fvuruda bulunan ancak ihmal veya kusurlar\u0131 bulunmamas\u0131na ra\u011fmen yap\u0131land\u0131rma h\u00fck\u00fcmlerinden yararlanamayan\u201d 4\/a kapsam\u0131nda i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131ran i\u015fverenler ile 4\/b kapsam\u0131ndaki BA\u011e-KUR sigortal\u0131lar\u0131na \u00f6deme kolayl\u0131\u011f\u0131 sa\u011flanaca\u011f\u0131 kaydedildi.\r\n\r\n,SGK'dan m\u00fcjde...,Buna g\u00f6re, s\u00f6z konusu vatanda\u015flara \u00f6deme plan\u0131n\u0131n tebli\u011f edildi\u011fi tarihi takip eden ay\u0131n sonuna kadar \u00f6deme imkan\u0131 verilecek.\r\n\r\n,Vatanda\u015flar\u0131n, \u00f6deme plan\u0131n\u0131n tebli\u011f tarihini izleyen ay\u0131n sonuna kadar \u00f6deme yapmalar\u0131 halinde, yap\u0131land\u0131rmalar\u0131 bozulmayacak.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk,.,Yap\u0131land\u0131r\u0131lan \u00f6deme tutarlar\u0131na, ayl\u0131k y\u00fczde 2 oran\u0131nda gecikme zamm\u0131 ilave edilecek.,Yaz\u0131da, yap\u0131land\u0131rma ba\u015fvurusunun 27 A\u011fustos\u2019ta, ilk taksit ve pe\u015fin \u00f6deme s\u00fcresinin de 31 A\u011fustos\u2019ta sona erdi\u011fi hat\u0131rlat\u0131ld\u0131.\r\n\r\n