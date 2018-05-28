SGK'dan toplu para! Başvurup alabilirsiniz

Her \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n hayali emeklilik. Emekli olabilmek i\u00e7in prim, y\u0131l ve ya\u015f \u015fartlar\u0131n\u0131 tamamlamak gerekiyor. ,Ya\u015f\u0131 dolmas\u0131na ra\u011fmen primlerini tamamlayamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in emekli olamayanlara ise toplu para imkan\u0131 var.\r\n,Emekli olmak i\u00e7in ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 doldurmu\u015f olmas\u0131na ra\u011fmen, sigortal\u0131l\u0131k s\u00fcresini veya prim \u00f6deme g\u00fcn say\u0131s\u0131n\u0131 dolduramam\u0131\u015f ki\u015fi isterse Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na (SGK) \u00f6dedi\u011fi primleri geri alabiliyor. ,Konu hakk\u0131nda detaylar\u0131 Faruk Erdem k\u00f6\u015fesinden payla\u015ft\u0131.,Bu konuda \u00e7ok say\u0131da soru al\u0131yorum.\r\nOkurumuz Cemil MERTT\u00dcRK'\u00fcn sorusu da \u015f\u00f6yle: "Ben emekli maa\u015f\u0131 almak istemiyorum diyerek, primimdolunca ya da primim dolmadan SSK'dan ayr\u0131l\u0131p bug\u00fcne kadar \u00f6demi\u015f oldu\u011fum prim hak edi\u015flerimi alabilirmiyim?",Toplu para alma imkan\u0131 belli \u015fartlarda bulunuyor.,Bunun i\u00e7in Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu'na ba\u015fvurmak gerekiyor.,SGK'ya ba\u015fvuran ki\u015fiye o zamana kadar \u00f6dedi\u011fi malull\u00fck, ya\u015fl\u0131l\u0131k ve \u00f6l\u00fcm sigortas\u0131 primleri (sa\u011fl\u0131k hari\u00e7) iade ediliyor.\r\nToplu paray\u0131 alabilmek i\u00e7in; sigortal\u0131 olarak bir i\u015fyerinde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131yor olmak ya da kendi i\u015fini y\u00fcr\u00fct\u00fcyor olmamak, y\u0131l (erkekler i\u00e7in 25, kad\u0131nlar i\u00e7in 20) ve ya\u015f \u015fart\u0131n\u0131 tamamlamak gerekiyor.,Yani emekli olacak \u015fartlara ula\u015fmam\u0131\u015f olma \u015fart\u0131 aran\u0131yor. Prim iadesi, \u00f6denmi\u015f primler yaz\u0131l\u0131 istek tarihine kadar ge\u00e7en y\u0131llar i\u00e7in belli bir katsay\u0131 ile g\u00fcncellenerek \u00f6deniyor. Eski SSK'l\u0131lar (4A) i\u00e7in 2008'den \u00f6nce kendi ad\u0131na \u00f6denen hem i\u015f\u00e7i hem de i\u015fveren primi, 2008'den sonra ise sadece i\u015f\u00e7i primleri geri \u00f6deniyor. Ba\u011f-Kur'lular\u0131n t\u00fcm primleri geri veriliyor.\r\nYukar\u0131daki \u015fartlara g\u00f6re siz de ba\u015fvurup yat\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131z primleri geri alabilirsiniz.