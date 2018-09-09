SGK duyurdu! Yüz binlerce işçiyi etkileyecek...

657 say\u0131l\u0131 Devlet Memurlar\u0131 Kanunu\u2019nun 4\/D bendi uyar\u0131nca s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i kadrosuna al\u0131nan ta\u015feron i\u015f\u00e7iler i\u00e7in i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6denip \u00f6denmeyece\u011fi konusunda teredd\u00fct ya\u015fan\u0131yordu. ,Baz\u0131 kurumlar i\u015fsizlik primi yat\u0131r\u0131rken, baz\u0131 kurumlar yat\u0131rmad\u0131. Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu (SGK), bir genelgeyle belirsizli\u011fi ortadan kald\u0131rarak, konuya a\u00e7\u0131kl\u0131k getirdi.,Mevzuata g\u00f6re, kamuda \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi \u00f6denmiyor. \u00d6rne\u011fin, mali y\u0131lla s\u0131n\u0131rl\u0131 olarak s\u00f6zle\u015fme ile kamuda \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131lan 4\/B kapsam\u0131ndaki personel i\u00e7in i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi yat\u0131r\u0131lm\u0131yor.,4\/C\u2019liler 4\/B kadrosuna al\u0131n\u0131rken, ta\u015feron i\u015f\u00e7iler, Devlet Memurlar\u0131 Kanunu\u2019nun 4\/D bendi uyar\u0131nca s\u00fcrekli i\u015f\u00e7i olarak istihdam ediliyor. Ta\u015feron i\u015f\u00e7ilerin kadroya ge\u00e7i\u015f i\u015flemleri, 2 Nisan 2018 tarihinde tamamland\u0131. ,Kurumlar, kadroya al\u0131nan ta\u015feron i\u015f\u00e7iler i\u00e7in y\u00fczde 1 \u00e7al\u0131\u015fan, y\u00fczde 2 i\u015fveren pay\u0131ndan olu\u015fan i\u015fsizlik sigortas\u0131 primi yat\u0131r\u0131p yat\u0131rmama konusunda teredd\u00fctte kald\u0131. Kimi kurumlar primi yat\u0131r\u0131rken, \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131 yat\u0131rmad\u0131.,Sosyal G\u00fcvenlik Kurumu, konuyu bir genelgeyle a\u00e7\u0131kl\u0131\u011fa kavu\u015fturdu. SGK Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Selim Ba\u011fl\u0131 imzas\u0131yla yay\u0131mlanan genelgede, 657 say\u0131l\u0131 Devlet Memurlar\u0131 Kanunu\u2019nun 4\/D bendi kapsam\u0131nda istihdam edilen personele 4857 say\u0131l\u0131 \u0130\u015f Kanunu h\u00fck\u00fcmlerinin uygulanaca\u011f\u0131 belirtildi. ,Bu nedenle, kamu kurum ve kurulu\u015flar\u0131nda kadroya ge\u00e7irilen i\u015f\u00e7ilerden 4\/B bendi kapsam\u0131nda istihdam edilenler i\u00e7in i\u015fsizlik sigortas\u0131 h\u00fck\u00fcmlerinin uygulanmayaca\u011f\u0131, buna mukabil 4\/D bendi kapsam\u0131nda istihdam edilenlere i\u015fsizlik sigortas\u0131 h\u00fck\u00fcmlerinin uygulanaca\u011f\u0131 ifade edildi.,Genelgede, kadroya ge\u00e7irildikleri tarihten itibaren haklar\u0131nda i\u015fsizlik sigortas\u0131 h\u00fck\u00fcmleri uygulanmam\u0131\u015f olan personel i\u00e7in geriye d\u00f6n\u00fck belge d\u00fczenlenerek, 23 Eyl\u00fcl\u2019e kadar SGK\u2019ya bildirilmesi gerekti\u011fi kaydedildi.,\u00d6denmemi\u015f i\u015fsizlik sigortas\u0131 primlerinin de eyl\u00fcl ay\u0131 sonuna kadar \u00f6denmesi halinde y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fc\u011f\u00fcn yasal s\u00fcresinde yerine getirilmi\u015f say\u0131laca\u011f\u0131 belirtildi.,\u0130\u015fsizlik sigortas\u0131 i\u00e7in br\u00fct \u00fccret \u00fczerinden i\u015f\u00e7iler y\u00fczde 1, i\u015fveren y\u00fczde 2 oran\u0131nda prim \u00f6d\u00fcyor. \u0130ki bin 500 lira br\u00fct \u00fccreti olan i\u015f\u00e7iden ayl\u0131k 25 lira, i\u015fverenden 50 lira prim al\u0131n\u0131yor. Geriye d\u00f6n\u00fck uygulama dolay\u0131s\u0131yla be\u015f ayl\u0131k primler topluca al\u0131nacak. ,B\u00f6ylece, 2 bin 500 lira br\u00fct \u00fccreti olan i\u015f\u00e7i ad\u0131na 125 lira, i\u015fveren ad\u0131na da 250 lira prim eyl\u00fcl ay\u0131nda topluca yat\u0131r\u0131lacak. \u0130\u015f\u00e7i ad\u0131na yap\u0131lacak prim \u00f6demesinin, \u00fccrete yans\u0131t\u0131lmas\u0131 bekleniyor. (Habert\u00fcrk),Kamuda \u00e7al\u0131\u015fan y\u00fcz binlerce ta\u015feron i\u015f\u00e7i 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya ge\u00e7irildi.