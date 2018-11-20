SGK müjdeyi verdi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Uyumlu m\u00fckellefler, son bir y\u0131l i\u00e7inde \u00f6deyemedikleri prim bor\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00f6denmesi veya haczedilmesi halinde \u201c\u00e7ok zor duruma\u201d d\u00fc\u015fecekse, bor\u00e7lar\u0131n tecili i\u00e7in ba\u015fvurabilecekler. ,Bor\u00e7lunun ba\u015fvuru tarihinden geriye do\u011fru en az 3 y\u0131ll\u0131k prim \u00f6d\u00fcyor olmas\u0131 ko\u015fulu aranacak. M\u00fckellefin icra takibi y\u00f6n\u00fcnden ayn\u0131 sosyal g\u00fcvenlik merkezi b\u00f6lgesinde birden fazla i\u015f yerinin bulunmas\u0131 halinde, herhangi bir i\u015f yerinin 3 y\u0131ld\u0131r prim y\u00fck\u00fcml\u00fcs\u00fc olmas\u0131 yeterli kabul edilecek. ,Ba\u015fka b\u00f6lgede veya ildeki i\u015f yerleri 3 y\u0131l \u015fart\u0131nda dikkate al\u0131nmayacak. \u00d6rne\u011fin, Ankara\u2019da haciz \u00fcnitesi bulunan iki ayr\u0131 sosyal g\u00fcvenlik merkezi b\u00f6lgesinin her birindeki \u015firketler ayr\u0131 de\u011ferlendirmeye tabi tutulacak. A merkezindeki i\u015f yeri uyumlu ise m\u00fckellefin B merkezindeki i\u015f yerinin uyumlu olmamas\u0131 tecil kolayl\u0131\u011f\u0131ndan yararlanmas\u0131n\u0131 engellemeyecek.,Tecil taksit kolayl\u0131\u011f\u0131ndan yararlanmak i\u00e7in normalde i\u015fletmenin faaliyetini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor olmas\u0131 gerekiyor. Bu konuda in\u015faat firmalar\u0131na kolayl\u0131k sa\u011fland\u0131. Kapanma, terk veya tasfiye olmad\u0131\u011f\u0131 halde en fazla iki y\u0131l s\u00fcreyle i\u015f\u00e7i \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rmam\u0131\u015f olan in\u015faat \u015firketleri uyumlu m\u00fckellef kolayl\u0131\u011f\u0131ndan yararlanabilecek.,Uyumlu m\u00fckellef kolayl\u0131\u011f\u0131ndan yararlanmak isteyen m\u00fckelleflerin, borcu olmayan i\u015f yerleri dahil, ba\u015fvuru yapt\u0131\u011f\u0131 sosyal g\u00fcvenlik merkezi b\u00f6lgesinde bulunan i\u015f yerlerinde son \u00fc\u00e7 y\u0131ld\u0131r ayl\u0131k prim ve hizmet belgeleri ile muhtasar ve prim hizmet belgelerini s\u00fcresinde vermi\u015f olmalar\u0131 gerekecek. S\u00f6z konusu belgeleri zaman\u0131nda vermedi\u011fi i\u00e7in idari para cezas\u0131 uygulanm\u0131\u015f olanlar uyumlu m\u00fckellef kolayl\u0131\u011f\u0131ndan yararlanamayacak.,2019 ocak ay\u0131nda ba\u015fvuruda bulunan bir m\u00fckellefin borcunun tecil edilebilmesi i\u00e7in borcun 2018 y\u0131l\u0131na ait olmas\u0131 ko\u015fulu aranacak. \u00d6rne\u011fin bor\u00e7 2017 aral\u0131k ay\u0131 ile 2018 temmuz aylar\u0131na ait ise tecil i\u015flemi yap\u0131lmayacak. Yap\u0131land\u0131rma kanunlar\u0131 kapsam\u0131nda yap\u0131land\u0131r\u0131lan borcunun taksitlerini d\u00fczenli olarak \u00f6deyen m\u00fckellefler de tecil ve taksitlendirme kolayl\u0131\u011f\u0131ndan yararlanabilecek.,M\u00fckelleflerin borcu \u00f6dedi\u011fi takdirde \u00e7ok zor duruma d\u00fc\u015f\u00fcp d\u00fc\u015fmeyece\u011fi, form\u00fclle hesaplanacak. M\u00fckellefin nakit oran\u0131, likidite oran\u0131 ve kald\u0131ra\u00e7 oran\u0131 ayr\u0131 ayr\u0131 tespit edilecek. M\u00fckellefin \u00e7ok zor durumda oldu\u011funun kabul edilebilmesi i\u00e7in nakit oran\u0131n\u0131n 0.1, likidite oran\u0131n\u0131n ise 0.7 ve daha k\u00fc\u00e7\u00fck; kald\u0131ra\u00e7 oran\u0131n\u0131n da 0.7 veya daha b\u00fcy\u00fck olmas\u0131 gerekecek.,Zor durum derecesine g\u00f6re bor\u00e7lar 6 aydan 36 aya kadar tecil edilecek. Tecil faiz oranlar\u0131 da zor durum derecesine ba\u011fl\u0131 olarak de\u011fi\u015fecek. \u201c\u00c7ok zor durum derecesi\u201d 4-5 olan m\u00fckelleflerin borcu 24 aya kadar tecil edildi\u011finde, y\u00fcr\u00fcrl\u00fckteki tecil faiz oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 70\u2019i; 12 aya kadar tecil edildi\u011finde ise tecil faiz oran\u0131n\u0131n y\u00fczde 50\u2019si uygulanacak. Y\u0131ll\u0131k tecil faizi \u015fu an y\u00fczde 22 oldu\u011fu i\u00e7in, borcu 12 ay tecil edilen uyumlu m\u00fckellefe y\u0131ll\u0131k y\u00fczde 11 tecil faizi oran\u0131 uygulanacak.,Sosyal g\u00fcvenlik primleri, i\u015fsizlik sigortas\u0131 primleri ve idari para cezas\u0131 ile bunlara ili\u015fkin gecikme cezas\u0131 ve gecikme zamm\u0131 tecil edilebilecek. ,Damga vergisi bor\u00e7lar\u0131 tecil edilemeyecek. Borcun taksitleri \u00f6dendik\u00e7e, \u00f6deme oran\u0131nda hacizler kald\u0131r\u0131lacak, teminat iade edilecek.