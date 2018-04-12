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Shov TV Servet Dizisi Oyuncuları, Konusu

Shov TV Servet Dizisi Oyuncuları, Konusu
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YUSUF ÇİM (CAN YİĞİT)

1991 yılında üç çocuklu bir ailenin en küçük oğlu olarak, İstanbul'da dünyaya gelen Yusuf Çim, kariyerine 2009 yılında modellik yaparak başladı. 2011'de katıldığı bir modellik yarışmasından ikincilik kazandı. Akademi 35.5 Sanat Evinde oyunculuk eğitimi almıştır. 2009 yılından itibaren birçok markanın ve derginin katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Müzik kariyeri 2013 Ağustos'da çıkardığı "Olsun Bi Kere" EP Albümüyle başlamıştır. Çilek Kokusu dizisinde canlandırdığı "Burak" karakteriyle ünlenen genç oyuncunun yer adlığı diğer diziler, Hanım Köylü İçimdeki Fırtına ve Seven Ne Yapmaz’dır. Yusuf Çim son olarak Show TV'de yayınlanan Servet dizisinde "Can Yiğit" karakterini canlandıracak. Can Yiğit karakterinin özellikleri ise şunlar; Kudret Fettah’ın evladı gibi büyütüp şirketini emanet ettiği, adil ve güvenilir biridir. Fettah ailesine sarsılmaz bir sadakatle bağlı olan Can, ailenin biricik kızı Hande’yle evlilik yolunda ilerlerken, Ferah’ın hayatına girmesiyle gerçek aşkla tanışır.

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