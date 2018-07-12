Sıcak çayı böyle tüketirseniz ölümcül oluyor!

Yap\u0131lan yeni bir \u00e7al\u0131\u015fma ile sigara i\u00e7enleri bir k\u00f6t\u00fc sonu\u00e7 daha kar\u015f\u0131l\u0131yor. Ara\u015ft\u0131rma, her g\u00fcn sigara i\u00e7en ve alkol t\u00fcketenlerin i\u00e7ti\u011fi \u00e7ay\u0131 s\u0131cak i\u00e7memesi gerekti\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.,\r\n\r\nAnnals of Internal Medicine isimli t\u0131p dergisinde pazartesi g\u00fcn\u00fc yay\u0131nlanan \u00e7al\u0131\u015fmaya g\u00f6re; s\u0131cak veya \u00e7ok s\u0131cak \u00e7ay i\u00e7mek, \u00f6zellikle sigara i\u00e7en ve alkol t\u00fcketen ki\u015filerde yemek borusu kanseri riskini be\u015f kat art\u0131r\u0131yor.,CNN International'\u0131n haberine g\u00f6re; yemek borusu kanseri, d\u00fcnyada en s\u0131k g\u00f6r\u00fclen sekizinci kanserdir. \u00d6l\u00fcmc\u00fcl bir hastal\u0131k olan yemek borusu kanseri, her y\u0131l yakla\u015f\u0131k 400 bin ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden oluyor. Genellikle duman, alkol, asit refl\u00fcs\u00fc ve s\u0131cak s\u0131v\u0131lar yemek borusunda tekrar tekrar yaralanmalara yol a\u00e7\u0131yor.,ABD'nin Maryland eyaletindeki Ulusal Kanser Enstit\u00fcs\u00fcnden k\u0131demli ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Neal Freedman'a g\u00f6re kendi t\u00fcr\u00fcn\u00fcn en b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fc olan bu \u00e7al\u0131\u015fma, \u00c7in'de 500 bin yeti\u015fkinin dokuz bu\u00e7uk y\u0131l izlenmesiyle ger\u00e7ekle\u015ftirildi.\r\n\r\nPekin \u00dcniversitesi Epidemiyoloji ve Biyoistatistik Departman\u0131ndan ara\u015ft\u0131rman\u0131n yazar\u0131 Prof. Jun Lv, sigara i\u00e7meyen veya alkol almayan ki\u015filerde s\u0131cak \u00e7ay\u0131n yemek borusu kanseri riskini art\u0131rmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit ettiklerini ancak t\u00fct\u00fcn veya alkol kullanan ki\u015filerde kanser riskinin artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6zlemlediklerini s\u00f6yledi.,Neal Freedman, \u00e7ok s\u0131cak i\u00e7eceklerin yemek borusunu alkol ve duman gibi kansere neden olan ajanlara kar\u015f\u0131 daha savunmas\u0131z k\u0131labilece\u011fini belirterek s\u00f6zlerine \u015f\u00f6yle devam etti: "S\u0131cak s\u0131v\u0131, yemek borusunun astar\u0131n\u0131 tahri\u015f ederek, iltihaplanmaya ve h\u00fccrelerin daha h\u0131zl\u0131 \u00e7o\u011falmas\u0131na neden olabilir. S\u0131cak s\u0131v\u0131, yemek borusunu kaplayan h\u00fccrelerin bariyer i\u015flevini bozabilir ve dokuyu di\u011fer kanserojenlerden daha fazla hasara a\u00e7abilir.",ABD'de ve Avrupa'da \u00e7ay 65 derecenin \u00fczerindeki s\u0131cakl\u0131klarda nadiren t\u00fcketiliyor ancak T\u00fcrkiye, Rusya, \u0130ran ve G\u00fcney Amerika gibi yerlerde \u00e7ay, olduk\u00e7a s\u0131cak i\u00e7iliyor.\r\n\r\nABD \u00c7ay Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Peter Goggi, "Ortado\u011fu'ya ya da Rusya'ya giderseniz, s\u00fcrekli olarak alt\u0131nda \u0131s\u0131 olan semaverden \u00e7ay i\u00e7iliyor" dedi.\r\n\r\nProfes\u00f6r Lv, "Sigara i\u00e7meyen veya fazla alkol kullanmayan \u00e7ay i\u00e7en ki\u015filer, i\u00e7eceklerini de\u011fi\u015ftirmek zorunda de\u011filler. Elbette hem t\u00fct\u00fcnden, hem de a\u015f\u0131r\u0131 alkol kullan\u0131m\u0131ndan uzak durmak, yemek borusu kanserini \u00f6nlemede en \u00f6nemli ara\u00e7t\u0131r" diye konu\u015ftu.,S\u0131cak \u00e7ay t\u00fcketen tiryakileri \u00fczecek bir \u00e7al\u0131\u015fmaya imza atan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, tehlikeli ikiliyi ve birlikte t\u00fcketildiklerinde nas\u0131l \u00f6l\u00fcmc\u00fcl sonu\u00e7lar do\u011furduklar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. \u0130\u015fte s\u0131cak \u00e7ay\u0131n sigara ve alkol kullanan ki\u015filerin \u00fczerindeki etkileri...