Sıcaklık -18 dereceye düştü, kar kalınlığı 10 cm'i geçti

D\u00fcn ak\u015fam saatlerinde ba\u015flayan ve zaman zaman tipi \u015feklinde ya\u011fan kar kentte etkili oldu. ,K\u0131sa s\u00fcrede cadde, sokak ve park halindeki ara\u00e7lar\u0131 kar kaplad\u0131. Soka\u011fa \u00e7\u0131kanlar ise yazl\u0131k ayakkab\u0131 giyeleri nedeniyle g\u00fc\u00e7l\u00fckle y\u00fcr\u00fcd\u00fc. ,K\u0131\u015ftan kalma g\u00fcnleri hat\u0131rlatan tipi nedeniyle karayolu ula\u015f\u0131m\u0131nda da aksamalar ya\u015fand\u0131. Her \u015feye ra\u011fmen cep telefonlar\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karan gen\u00e7ler selfie \u00e7ekilerek bu an\u0131 \u00f6l\u00fcms\u00fczle\u015ftirirken, baz\u0131 aileler de \u00e7ocuklar\u0131 ile birlikte kardam adam yaparak kar\u0131n keyfini \u00e7\u0131kard\u0131.,\u0130\u015fe gitmek \u00fczere sabah\u0131n erken saatlerinde kalk\u0131p otomobilini temizleyen Selahattin \u00c7elebi, "Buras\u0131 Erzurum ne yapaca\u011f\u0131 belli olmaz. Bu sene biraz cimri davrand\u0131 ama sonunda verdi yine kar\u0131n\u0131. ,Erzurum'da ya\u015fl\u0131lar s\u00f6ylerler 'Korkma zemherinin kara k\u0131\u015f\u0131ndan kork abrelin be\u015finden. .,Balkanlar \u00fczerinden gelen so\u011fuk ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 havan\u0131n etkisi alt\u0131na giren Erzurum'da 10 santimi ge\u00e7en kar beraberinde so\u011fu\u011fu da getirdi. ,D\u00fcn gece Erzurum Havaliman\u0131 b\u00f6lgesi s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 18,1 derece ile T\u00fcrkiye'nin en so\u011fuk yerle\u015fim birimi oldu. ,Termometreler, yine s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda olmak \u00fczere Paland\u00f6ken Da\u011f\u0131'nda 12,1, Ardahan G\u00f6le'de 11,8 Kars Sar\u0131kam\u0131\u015f Kayak Merkezi'nde 9,3, A\u011fr\u0131 Ele\u015fkirt Yaylad\u00fcz\u00fc k\u00f6y\u00fcnde 8,9, Erzincan Sakaltutan Ge\u00e7idi'nde 8,6 dereceyi g\u00f6sterdi.,Meteoroloji 12'nci B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc uzmanlar\u0131, hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n bug\u00fcnden itibaren mevsim normallerine \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. \r\n\r\n,Uzmanlar, b\u00f6lge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olay\u0131 beklendi\u011finden meydana gelebilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 yetkililerin, vatanda\u015flar\u0131n ve \u00f6zellikle s\u00fcr\u00fcc\u00fclerin dikkatli ve tedbirli olmalar\u0131n\u0131 istedi. (Milliyet),.,Nisan'\u0131n 5'i 13 g\u00fcn s\u00fcreyle ge\u00e7 gelir, 18'inde bir daha ya\u011far. Yani eski hesaba g\u00f6re Erzurum'a yine kar ya\u011facak" diye konu\u015ftu