Sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, ge\u00e7en hafta mevsim normallerinin 3 ila 7 derece \u00fczerinde seyreden hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 bug\u00fcn bat\u0131 b\u00f6lgelerinden ba\u015flayarak azalmas\u0131 bekleniyor. ,S\u0131cakl\u0131klar\u0131n per\u015fembe g\u00fcn\u00fc i\u00e7 kesimler, cuma g\u00fcn\u00fc ve hafta sonu ise do\u011fu b\u00f6lgelerde 4-10 derece azalaca\u011f\u0131 ve hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n eyl\u00fcl ay\u0131 normalleri seviyesine,, i\u00e7 ve do\u011fu kesimlerde de yer yer mevsim normallerinin alt\u0131na d\u00fc\u015febilece\u011fi tahmin ediliyor. Bug\u00fcn T\u00fcrkiye\u2019nin kuzeybat\u0131 kesimlerinden ba\u015flayarak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 bir sistemin etkisine girilece\u011fi, Marmara ve Bat\u0131 Karadeniz\u2019in yerel olarak sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusu, Kuzey Ege\u2019nin i\u00e7 kesimleri, Bat\u0131 ve Orta Karadeniz, Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, \u0130\u00e7 Anadolu B\u00f6lgesi ve Do\u011fu Akdeniz\u2019in, cuma g\u00fcn\u00fc de Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusu, Karadeniz, \u0130\u00e7 Anadolu\u2019nun kuzey ve bat\u0131 kesimlerinin g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7mesi bekleniyor. ,Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusu ve bat\u0131 kesimlerinde, cuma g\u00fcn\u00fc de Bat\u0131 Karadeniz\u2019in k\u0131y\u0131 kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. Serin ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.