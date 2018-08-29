Sigara kullanan o kişilere devlet destek vermeyecek

Sigara i\u00e7enler i\u00e7in \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir haber daha geldi...,T\u00fct\u00fcn ve sigarayla m\u00fccadelede yeni ad\u0131mlar atan d\u00fczenlemeler devam ederken t\u00fcp bebek tedavisinin devlet taraf\u0131ndan kar\u015f\u0131lanmas\u0131 i\u00e7in anne ve baba adaylar\u0131na sigara i\u00e7meme \u015fart\u0131 getiriliyor.\r\n,\r\nH\u00fck\u00fcmet taraf\u0131ndan ge\u00e7ti\u011fimiz Haziran ay\u0131nda a\u00e7\u0131klanan T\u00fct\u00fcn Kontroll\u00fc Strateji Belgesi ve Eylem Plan\u0131\u2019nda t\u00fcp bebek y\u00f6ntemiyle \u00e7ocuk sahibi olmak isteyenlere sigaray\u0131 b\u0131rakma zorunlulu\u011fu ele al\u0131nd\u0131.\r\n,\r\nT\u00fct\u00fcn kullan\u0131m\u0131n\u0131 engellemek ve h\u0131zla d\u00fc\u015fen gebelik oranlar\u0131n\u0131 artt\u0131rmaya y\u00f6nelik, evlenen \u00e7iftlerin sigaray\u0131 b\u0131rakmas\u0131 halinde, devlet taraf\u0131ndan geri \u00f6demesi yap\u0131lan t\u00fcp bebek tedavisinde sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n daha d\u00fc\u015f\u00fck seviyelere indirilmesi planlan\u0131yor.,T\u00fcp bebek tedavisi olmak isteyen \u00e7iftlerin ekonomik nedenlerden dolay\u0131 bebek sahibi olamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten Ege \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Kad\u0131n Hastal\u0131klar\u0131 ve Do\u011fum Ana Bilim Dal\u0131 \u00d6\u011fretim \u00dcyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, "T\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerinin k\u0131s\u0131tlanmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde son haftalarda herkesin dikkatini \u00e7eken bir konu var. ,Sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n \u00fclkede h\u0131zla artmas\u0131 ve bu art\u0131\u015f\u0131n kad\u0131nlarda gebe kalma oran\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Prof. Dr. Tavmergen, \u201cKad\u0131n bireylerin t\u00fct\u00fcn ve sigara kullanmas\u0131 dahilinde de yumurtal\u0131k dola\u015f\u0131m\u0131nda bozulmalar g\u00f6zlemlenmi\u015f, hatta g\u00fcnde 10-15 sigara t\u00fcketti\u011fi i\u00e7in yakla\u015f\u0131k iki \u00fc\u00e7 y\u0131l \u00f6nceden menopoza girdi\u011fi ortaya koyulmu\u015ftur. Bunun yan\u0131 s\u0131ra t\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerinin nikotin baz\u0131 verildi\u011finde kad\u0131n\u0131n yumurtal\u0131k h\u00fccresinde DNA k\u0131r\u0131lmalar\u0131na sebep oldu\u011fu, bunun da bir embriyo meydana gelse bile i\u00e7 tabakalarda azalmaya neden oldu\u011funu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z bizlere g\u00f6stermi\u015ftir.\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Gebe olamama durumundan kad\u0131nlar kadar erkeklerinde sorumlu oldu\u011funu vurgulayan Prof. Dr. Tavmergen, \u201cErke\u011fin sigara i\u00e7mesi, t\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerini kullanmas\u0131 yine erke\u011fin sperm h\u00fccrelerinde gerek hareketlilik gerek azalma konusunda d\u00fc\u015fmelere sebep olmaktad\u0131r. Ama bunun yan\u0131nda spermle yumurtal\u0131klarda bozulmaya ve bunlar\u0131n d\u00f6llenmesini ve olu\u015facak embriyonun iyice yerle\u015fmesini b\u00fcy\u00fcmesini engellemektedir. \u00c7iftlerin sigara i\u00e7mesi durumunda y\u00fczde 50\u2019lere varan gebelik s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131 ortaya \u00e7\u0131kabilir.\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,T\u00fcp bebek tedavisinden sonu\u00e7 almak i\u00e7in e\u015flerin yapmas\u0131 gerekenlere de de\u011finen Tavmergen, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "Bir \u00e7iftin t\u00fcp bebek tedavisindeki en \u00f6nemli fakt\u00f6r\u00fc kad\u0131n\u0131n ya\u015f\u0131d\u0131r. Biz tabii ki de kad\u0131nlar\u0131n ya\u015flar\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fclt\u00fcp k\u00fc\u00e7\u00fcltemiyoruz. Bizim yapaca\u011f\u0131m\u0131z tek \u015fey kad\u0131n\u0131n rahminde gebeli\u011fi engelleyen olaylar\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcmlemektir. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ki\u015filerin a\u015f\u0131r\u0131 kahve t\u00fcketimi, a\u015f\u0131r\u0131 kilolu olmak ya da a\u015f\u0131r\u0131 zay\u0131f olmak gibi sebepler var ama bunlar d\u00fczeltilebilir fakt\u00f6rlerdir. Bunlar d\u00fczeltildi\u011fi s\u0131rada ki\u015fi d\u00fczg\u00fcn bir \u015fekilde hamile kalabilir. Bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra tiroit kanseri gibi \u015feker metabolizmas\u0131 gibi problemler de d\u00fczeltilmelidir. B\u00f6ylelikle gebe kalma potansiyeli artmaktad\u0131r.\u201d\r\n\r\n,Kad\u0131nlar\u0131n i\u015f hayat\u0131na ba\u015flamas\u0131yla gebe kalma ya\u015flar\u0131n\u0131 ertelendi\u011fini beliren Prof. Dr. Tavmergen s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc: \r\n,Sigaran\u0131n ki\u015filerde yumurtal\u0131k ve sperm bozukluklar\u0131na yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Prof. Dr. Tavmergen, \u201cBunun d\u0131\u015f\u0131nda evli olmayan bayanlar i\u00e7in yumurtal\u0131k rezervlerinin azalmas\u0131 tespit edilebiliyor ise veyahut annesinde, teyzesinde erken menopoz riski var ise bu ki\u015filerin daha dikkatli olmas\u0131 ve yumurtal\u0131k rezervlerinin d\u00fczenli kontrol edilmesi uygun olur. \r\n,T\u00fcp bebek tedavisine ba\u015fvurular\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Prof. Dr. Erol Tavmergen, T\u00fcrkiye\u2019de y\u0131lda 200 bin ki\u015finin t\u00fcp bebek uygulamas\u0131 i\u00e7in hastanelere ba\u015fvurdu\u011funu ancak ekonomik ve sosyal ko\u015fullar nedeniyle y\u0131ll\u0131k yakla\u015f\u0131k 80 bin uygulama yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 da s\u00f6zlerine ekledi.,B\u00f6yle bir durum saptand\u0131\u011f\u0131nda yumurt