Sigaraya zam mı geldi | 2018 Sigara fiyatları kaç TL oldu

Sigaraya zam m\u0131 geldi? Sigara fiyatlar\u0131 ne kadar oldu? hangi \u00fcr\u00fcnlere zam gelecek?,Buna kar\u015f\u0131l\u0131k T\u00fcrkiye'de otomobilinden sigaras\u0131na Amerikan \u00fcr\u00fcn\u00fcne ek g\u00fcmr\u00fck vergisi getirdi. Vatanda\u015flarsa merakla zamlanan \u00fcr\u00fcnleri ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. ,Peki sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatlar\u0131 ne kadar oldu?, T\u00fcm sorular\u0131n cevab\u0131n\u0131 haberimizin detaylar\u0131nda bulabilirsiniz...\r\n,Sigaraya zam m\u0131 geldi? Sigara fiyatlar\u0131 ne kadar oldu? Son d\u00f6nemde ABD-T\u00fcrkiye aras\u0131nda ya\u015fanan gerilim nedeniyle \u00f6nce ABD g\u00fcmr\u00fck vergilerini iki kat\u0131na \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131. ,Ard\u0131ndan T\u00fcrkiye'den de misilleme geldi ve Amerikan \u00fcr\u00fcnlerine ek g\u00fcmr\u00fck vergisi getirildi. ,Bu durum sigara fiyatlar\u0131n\u0131 da etkiledi. Ve sigara tiryakileri merakla sigaraya gelecek zamm\u0131 ara\u015ft\u0131rmaya ba\u015flad\u0131. ,Peki sigaraya ne kadar zam geldi? Sigara fiyatlar\u0131 ne kadar oldu? \u0130\u015fte detaylar...\r\n\r\n,ABD men\u015feli baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin ithalat\u0131nda ek mali y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck uygulanmas\u0131na dair kararda de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lmas\u0131na ili\u015fkin Cumhurba\u015fkan\u0131 karar\u0131 Resmi Gazete'de yay\u0131mland\u0131.\r\n\r\n,T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n imzas\u0131yla Resmi Gazete'de yay\u0131mlanan karara g\u00f6re, 11 Haziran 2018'de y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe konulan ABD men\u015feli baz\u0131 \u00fcr\u00fcnlerin ithalat\u0131nda ek mali y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck uygulanan oranlar y\u00fczde 100 art\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,Yap\u0131lan d\u00fczenleme ile kuruyemi\u015f \u00fcr\u00fcnlerine y\u00fczde 20, prince y\u00fczde 50'ye, alkol oran\u0131 y\u00fczde 80'den az olan i\u00e7eceklere y\u00fczde 140, t\u00fct\u00fcn \u00fcr\u00fcnlerine y\u00fczde 60 ve binek otomobillere y\u00fczde 120 ek vergi uygulanacak.\r\n\r\n,Buna g\u00f6re, ithalat\u0131nda ek mali y\u00fck\u00fcml\u00fcl\u00fck tahsil edilecek baz\u0131 ABD men\u015feli \u00fcr\u00fcnler ve uygulanacak yeni oranlar \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n, ABD \u00fcr\u00fcnleri ne kadar zamlanacak?, Son d\u00f6nemde ABD, T\u00fcrkiye'ye yapt\u0131r\u0131mlar uygulama karar\u0131 alm\u0131\u015f ve bu kapsamda T\u00fcrkiye\u2019den ithal edilen demir-\u00e7elik ve al\u00fcminyum \u00fcr\u00fcnlerine vergiyi iki kat\u0131na \u00e7\u0131karm\u0131\u015ft\u0131. ,.