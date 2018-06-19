Sigarayı bırakana 2800 TL ikramiye

HAK-\u0130\u015e Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erdo\u011fan Serdenge\u00e7ti \u201cMevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131za sigaray\u0131 b\u0131rak\u0131rlarsa 2 bin 800 liral\u0131k br\u00fct ikramiye veriyoruz\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,\u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Ara\u015ft\u0131rma ve Geli\u015ftirme Enstit\u00fcs\u00fc\u2019nde (\u0130SG\u00dcM) \u201c\u00c7al\u0131\u015fma Hayat\u0131nda Ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla M\u00fccadele Sempozyumu\u201d ger\u00e7ekle\u015ftirildi. ,HAK-\u0130\u015e Konfederasyonu Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Erdo\u011fan Serdenge\u00e7ti de, ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k denilince akla \u00f6nce uyu\u015fturucunun geldi\u011fini, ancak sigaran\u0131n da bir ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k oldu\u011funu, hatta cep telefonu ve internetin de birer ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131k \u00e7e\u015fidi oldu\u011funu kaydetti.\r\n,Gazi \u00dcniversitesi Sa\u011fl\u0131k Bilimleri Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Mustafa Necmi \u0130lhan ise \u015funlar\u0131 kaydetti: \u201cUyu\u015fturucuyla m\u00fccadele ederken, ter\u00f6rle m\u00fccadele etti\u011fimizi de bilmemiz gerekiyor. PKK-KCK ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc uyu\u015fturucudan y\u0131lda 1.5 milyar dolar gelir elde ediyor. ,2006 y\u0131l\u0131ndan bu yana T\u00fcrkiye\u2019de, t\u00fcm Avrupa \u00fclkelerinden daha fazla eroin yakaland\u0131.\u201d Ak\u015fam,Sempozyumun a\u00e7\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmas\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Orhan Ko\u00e7, \u201c\u0130\u015f ortam\u0131n\u0131n stresi, mesai kavram\u0131n\u0131n y\u00fck\u00fc ve ekonomik di\u011fer parametrelerin ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla ili\u015fkisi varsa, bunlar\u0131 kesmeye y\u00f6nelik tedbirler almam\u0131z laz\u0131m. Sekt\u00f6rel olarak kimya sanayisi, ila\u00e7 end\u00fcstrisi ve belli alanlarda riskler oldu\u011funu biliyoruz., \u0130\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fcvenli\u011fi profesyonellerimiz ve i\u015fverenler konuya bu a\u00e7\u0131dan bakmal\u0131 ve belki bir sosyal \u00e7al\u0131\u015fmac\u0131 ve psikolo\u011fu da i\u015fin i\u00e7ine katmal\u0131\u201d dedi.\r\n\r\n,Mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131za da sigaray\u0131 b\u0131rak\u0131rlarsa 2 bin 800 lira br\u00fct ikramiye veriyoruz. , \u0130\u015f hayat\u0131ndaki kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar, verilen \u00fccretlerin yetersiz olmas\u0131 ve s\u00fcrekli fazla mesaiye kal\u0131nmas\u0131n\u0131n insan\u0131 yaln\u0131zl\u0131\u011fa itebildi\u011fini ifade eden Serdenge\u00e7ti, \u201cYeni i\u015fe ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n sigara i\u00e7memeleri konusunda \u015fart getiriyoruz. ,Toplu s\u00f6zle\u015fmeye bu maddeyi ilave etmeleri belki de \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n sigaray\u0131 b\u0131rakmas\u0131nda etkili olacakt\u0131r\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n