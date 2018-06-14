Sigarayı bırakana bir maaş ikramiye

H\u00fck\u00fbmet, ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla m\u00fccadelede \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na kararl\u0131 bir \u015fekilde devam ediyor. ,\u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal G\u00fcvenlik Bakanl\u0131\u011f\u0131na ba\u011fl\u0131 \u0130\u015f Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ve G\u00fcvenli\u011fi Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc, \u00e7al\u0131\u015fma hayat\u0131nda ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla m\u00fccadele konusunda sekt\u00f6r\u00fcn payda\u015flar\u0131yla bir araya geldi. ,Toplant\u0131da, i\u015f ortam\u0131n\u0131n stresi, mesai kavram\u0131n\u0131n y\u00fck\u00fc ve ekonomik di\u011fer parametrelerin ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131kla ili\u015fkisinin oldu\u011funu ve bunlar\u0131 kesmeye y\u00f6nelik tedbirler al\u0131nmas\u0131 konusunda \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131lmas\u0131 kararla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. ,Verilen \u00fccretlerin yetersiz olmas\u0131n\u0131n ve s\u00fcrekli mesaiye kal\u0131nmas\u0131n\u0131n insan\u0131 yaln\u0131zl\u0131\u011f\u0131 iterek ba\u011f\u0131ml\u0131 olmas\u0131na neden oldu\u011funu vurgulayan Hak-\u0130\u015f Genel Sekreteri Erdo\u011fan Serdenge\u00e7ti \u201cYeni i\u015fe ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131z\u0131n sigara i\u00e7memeleri konusunda \u015fart getiriyoruz. Mevcut \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131m\u0131za da sigaray\u0131 b\u0131rak\u0131rlarsa 2 bin 800 TL br\u00fct ikramiye veriyoruz\u201d dedi. ,Gazi \u00dcniversitesi Sa\u011fl\u0131k Bilimleri Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Prof. Dr. Mustafa Necmi \u0130lhan ise \u201cBu ki\u015fi ba\u011f\u0131ml\u0131 diye i\u015ften \u00e7\u0131kar\u0131l\u0131rsa soka\u011fa d\u00fc\u015f\u00fcp ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131 artacakt\u0131r. Onun yerine bu ki\u015fi tedaviye g\u00f6nderilmeli, tedaviden sonra rehabilitasyonu sa\u011flanmal\u0131\u201d diye konu\u015ftu. Sigara ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131yla ilgili ilk kapsaml\u0131 \u00e7al\u0131\u015fma, pilot b\u00f6lge olarak se\u00e7ilen Kocaeli-Dilovas\u0131\u2019nda ger\u00e7ekle\u015ftirilecek.,