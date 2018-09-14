Sigarayı bırakmak yaptığı karışım canından etti

Diyarbak\u0131r'da, 7 y\u0131ld\u0131r i\u00e7ti\u011fi sigaray\u0131 b\u0131rakmak i\u00e7in arkada\u015f\u0131n\u0131n tavsiye etti\u011fi kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 i\u00e7tikten sonra fenala\u015farak kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren Murat Duman'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc ile ilgili haz\u0131rlanan \u00f6n otopside, \u00f6l\u00fcm nedeni belirlenemedi.\r\n,Savc\u0131l\u0131\u011f\u0131n, 'Zehirlenme nedeniyle taksir ile \u00f6l\u00fcm'den ba\u015flatt\u0131\u011f\u0131 soru\u015fturma kapsam\u0131nda, Duman'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olan kar\u0131\u015f\u0131m, incelenmesi i\u00e7in laboratuvara g\u00f6nderilirken, kesin \u00f6l\u00fcm nedeninin Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderilen par\u00e7a ve kan \u00f6rneklerinin incelenmesinden sonra ortaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \r\n\r\n,Bir fabrikada \u00e7al\u0131\u015fan ve 7 y\u0131ld\u0131r i\u00e7ti\u011fi sigaradan kurtulmak i\u00e7in arkada\u015f\u0131n\u0131n tavsiye etti\u011fi kar\u0131\u015f\u0131mdan 4 g\u00fcn \u00f6nce bir bardak i\u00e7tikten sonra fenala\u015fan ve kald\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 hastanede yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamayarak ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren Murat Duman'\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fc ile ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,DHA'n\u0131n haberine g\u00f6re, soru\u015fturma kapsam\u0131nda savc\u0131l\u0131k \u00f6l\u00fcme neden oldu\u011fu belirtilen kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 al\u0131p incelenmesi i\u00e7in laboratuvara g\u00f6nderirken, Duman ailesi bireylerinin de ifadeleri al\u0131nd\u0131. Duman'\u0131n kar\u0131\u015f\u0131m\u0131 kimden ald\u0131\u011f\u0131n\u0131n pe\u015fine d\u00fc\u015fen savc\u0131l\u0131k, bu kapsamda Murat Duman'\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 cep telefonunu da aileden ald\u0131.\r\n, Soru\u015fturma kapsam\u0131nda Duman'\u0131n telefon ile son olarak g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc ki\u015filerin tespit edilece\u011fi ve kar\u0131\u015f\u0131m\u0131n kimden temin etti\u011finin bulunmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n,Sigaray\u0131 b\u0131rakmak i\u00e7in i\u00e7ti\u011fi kar\u0131\u015f\u0131m can\u0131ndan etti...