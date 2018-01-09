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Sigortasız yaşlılara 1603 TL maaş
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Türkiye gazetesi yazarlarından İsa Karakaş bugün köşesinde `Sigortasız yaşlılara 1603 TL maaş` başlıklı bir yazı kaleme aldı. Belirtilen Kanun teklifi TBMM’de yasalaşırsa 65 yaş aylığı, aylık 534 TL, üç aylık 1603 TL’ye çıkacak.
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