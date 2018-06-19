Siirt şehidinin kimliği belli oldu

Ac\u0131 haber d\u00fcn ak\u015fam gelmi\u015fti...,Siirt'in Eruh il\u00e7esi Da\u011fd\u00f6\u015f\u00fc k\u00f6y\u00fc mevkisinde askerlerin ge\u00e7i\u015fi s\u0131ras\u0131nda PKK\u2019l\u0131 ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan \u00f6nceden yola tuzaklanan el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 infilak etti.\r\n,\r\nKalle\u015f sald\u0131r\u0131 sonras\u0131 \u015fehit ve yaral\u0131 askerlerimiz vard\u0131...\r\n\r\n,Trabzonlu uzman \u00e7avu\u015f Bahattin Ba\u015ftan'\u0131n \u015fehit oldu.\r\n\r\n,Trabzon'un D\u00fczk\u00f6y il\u00e7esi Ta\u015foca\u011f\u0131 mahallesindeki ailesine ac\u0131 haber verilirken, \u015fehidin cenazesinin yar\u0131n \u00f6\u011fle namaz\u0131na m\u00fctakip topra\u011fa verilece\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,\u015eehidin sosyal medya hesab\u0131nda "Her zaman \u00f6nce vatan dedik" yaz\u0131s\u0131 ile payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf\u0131 ise dikkat \u00e7ekti.,.