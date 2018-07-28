Siirt’te korkunç manzara!

Korkun\u00e7 manzara! Diri diri yand\u0131lar...\r\n,Kimse ne oldu\u011funu anlayamad\u0131...\r\n,Siirt \u00c7al Mahallesi 217 Sokak'ta 2 ah\u0131rda hen\u00fcz tespit edilemeyen bir nedenle yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,.,Mehmet Necip Ki\u015fli\u2019ye ait 2 ah\u0131rda \u00e7\u0131kan yang\u0131nda 140 koyun telef oldu.\r\n,Ah\u0131rlar kullan\u0131lmaz hale geldi.\r\n,Haber verilmesi \u00fczerine gelen itfaiye ekipleri m\u00fcdahalede bulunarak yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc.\r\n,Olayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n