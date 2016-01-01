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Siirt'te, yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı
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Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı.
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