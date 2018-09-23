Siirt'teki 'ışık hadisesi' ilgiyle izlendi

Vatanda\u015flar, saat 06.19'daki \u0131\u015f\u0131k olay\u0131n\u0131 meydanda kurulan dev ekrandan; Milli Savunma Bakan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 \u015euay Alpay, Vali Ali Fuat Atik ve baz\u0131 protokol \u00fcyeleri de t\u00fcrbede izledi.\r\n\r\n,Sabah saat 6:00... Y\u00fczlerce ki\u015fi bu an i\u00e7in topland\u0131!,\u0130l\u00e7e merkezinde Kur'an-\u0131 Kerim tilaveti ve ilahilerle ba\u015flayan etkinlikte, sabah namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bir araya gelen vatanda\u015flar, 2015'te UNESCO D\u00fcnya Miras\u0131 Ge\u00e7ici Listesi'nde yer alan hadiseyi izlemek i\u00e7in g\u00fcne\u015fin do\u011fmas\u0131n\u0131 bekledi.\r\n\r\n,Siirt \u00dcniversitesi \u0130lahiyat Fak\u00fcltesi Dekan\u0131 Prof. Dr. \u0130hsan S\u00fcreyya S\u0131rma, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u0131\u015f\u0131k hadisesinin baz\u0131 mesajlar verdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\n,M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n kendi alimlerine de\u011fer verdi\u011fi zamanlarda y\u00fckseldiklerini belirten S\u0131rma, "Bunun en g\u00fczel \u00f6rneklerinden biri \u0130brahim Hakk\u0131'n\u0131n hocas\u0131 i\u00e7in yapm\u0131\u015f oldu\u011fu, kale dedi\u011fimiz duvardan do\u011fan g\u00fcne\u015fin ilk \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n kendi \u00fcstad\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na d\u00fc\u015fmesidir. Bu, M\u00fcsl\u00fcmanlar\u0131n ilme verdi\u011fi de\u011feri g\u00f6steriyor." dedi.\r\n\r\n,Siirt'in Tillo il\u00e7esinde, 254 y\u0131l \u00f6nce \u0130brahim Hakk\u0131 Hazretleri'nin yapt\u0131rd\u0131\u011f\u0131 \u0131\u015f\u0131k d\u00fczene\u011fiyle, g\u00fcne\u015fin ilk \u0131\u015f\u0131nlar\u0131n\u0131n hocas\u0131 \u0130smail Fakirullah Hazretleri'nin ba\u015fucunu ayd\u0131nlatmas\u0131 hadisesi izlendi.\r\n\r\n,Alimlere sayg\u0131 g\u00f6sterilmesinin \u00f6nemli oldu\u011funu s\u00f6yleyen S\u0131rma, "Sayg\u0131 g\u00f6sterelim ki onlar da bize Allah'\u0131n yolunu g\u00f6stersinler. Bug\u00fcn e\u011fer d\u00fcnya \u00fczerinde 2 milyar M\u00fcsl\u00fcman \u015funun, bunun, Avrupa'n\u0131n, Amerika'n\u0131n k\u00f6lesi oluyorlarsa Allah'\u0131, alimleri unuttuklar\u0131ndand\u0131r. Bunun sebebi, kitab\u0131, Kur'an'\u0131, peygamberi unuttuklar\u0131ndand\u0131r." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\n,Tillo'da hocas\u0131 \u0130smail Fakirullah'\u0131n 1734'te vefat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00e7ok \u00fcz\u00fclen \u0130brahim Hakk\u0131 Hazretleri, "Hocam\u0131n ba\u015fucuna do\u011fmayan g\u00fcne\u015fi neyleyim" diyerek aray\u0131\u015fa girmi\u015fti. \u0130brahim Hakk\u0131 Hazretleri, hocas\u0131 i\u00e7in yan taraf\u0131nda kule bulunan bir t\u00fcrbe ve Tillo'nun yakla\u015f\u0131k 3 kilometre uza\u011f\u0131nda tepe \u00fczerinde ta\u015f duvar yapm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Her y\u0131l ekinokslarda do\u011fan g\u00fcne\u015fin duvar\u0131n ortas\u0131nda bulunan pencereden s\u00fcz\u00fclen ilk \u0131\u015f\u0131nlar\u0131, kuledeki aynaya yans\u0131d\u0131ktan sonra \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n k\u0131r\u0131lmas\u0131 y\u00f6ntemiyle pencereden t\u00fcrbeye ve oradan da \u0130smail Fakirullah Hazretleri'nin ba\u015fucuna do\u011fuyor.,\u0130HA,Programa, AK Parti Siirt Milletvekili Osman \u00d6ren, Siirt Belediye Ba\u015fkan Vekili Ceyhun Dil\u015fad Ta\u015fk\u0131n, AK Parti Genel Ba\u015fkan Dan\u0131\u015fman\u0131 Prof. Dr. Yasin Aktay, AK Parti D\u0131\u015f \u0130li\u015fkiler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Afif Demirk\u0131ran, AK Parti Yerel Y\u00f6netimler Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Salih F\u0131rat da izledi.\r\n\r\n,Siirt'teki '\u0131\u015f\u0131k hadisesi' ilgiyle izlendi...\r\n,.,Alpay ve beraberindekiler, daha sonra \u0130brahim Hakk\u0131 Hazretleri M\u00fczesini ziyaret etti.\r\n\r\n, 1960'l\u0131 y\u0131llarda yap\u0131lan restorasyonda, pencerenin yerinin de\u011fi\u015fmesi sonucu d\u00fczenek izlenemez hale gelmi\u015fti. 2011'de de\u011fi\u015fik \u00fcniversitelerinden bilim adamlar\u0131n\u0131n yapt\u0131klar\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmayla yeni bir pencere a\u00e7\u0131larak, olay\u0131n tekrar izlenmesi sa\u011flanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n