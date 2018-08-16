Sık sık alıp veren Gupse Özay'dan kötü haber

Rol ald\u0131\u011f\u0131 film projeleri i\u00e7in s\u0131k s\u0131k kilo al\u0131p veren oyuncu Gupse \u00d6zay, sosyal medya hesab\u0131ndan sa\u011fl\u0131k problemleri ile ilgili a\u00e7\u0131klamalarda bulundu. ,Sadece oyunculu\u011fuyla de\u011fil senaryosuna imza att\u0131\u011f\u0131 filmler ve oyuncu Bar\u0131\u015f Ardu\u00e7'la ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 a\u015fkla g\u00fcndemden d\u00fc\u015fmeyen Gupse \u00d6zay, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mla hasta oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Film projeleri i\u00e7in verdi\u011fi ve ald\u0131\u011f\u0131 kilolarla ge\u00e7mi\u015fte haber de olan \u00d6zay hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 uzun bir metinle hastal\u0131\u011f\u0131 konusunda bilgi verdi.\r\n\r\n,Oyuncu ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle anlatt\u0131: "Beyler bayanlar \u015fu kilo al\u0131p verme olay\u0131yla ilgili \u00f6zelden \u00e7ok soru geliyor., Sa\u011fl\u0131k ile ilgili bir konu oldu\u011fu i\u00e7in ve yanl\u0131\u015f \u00f6rnek olmamak i\u00e7in a\u00e7\u0131klama yapmak ve toplu bir cevap vermi\u015f olmak isterim. Biliyorsunuz ki Deliha'n\u0131n ilk filminde epey kilo alm\u0131\u015ft\u0131m. Ard\u0131ndan G\u00f6r\u00fcmce filmimde epey verdim. Sonra Deliha 2'de tekrar ald\u0131m. Her seferinde al\u0131p verdi\u011fim kilolar da 20 k\u00fcs\u00fcrler\u2026Az de\u011fil yani.\r\n\r\n,\u015eimdi ba\u015fta bakt\u0131m motivasyonla ve gazla acayip h\u0131zl\u0131 veriyorum- al\u0131yorum. Oh ne g\u00fczel. Etraftan gelen uyar\u0131lara da 'yek yeaaaa bir \u015fey olmaz karaktere girmem laz\u0131m' falan diyorum. Taaa ki sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m bana tokat atana kadar\u2026\r\n\r\n,Deliha'n\u0131n \u00e7ekimlerinden sonra ald\u0131\u011f\u0131m 20 k\u00fcs\u00fcr kiloyu vermek i\u00e7in her zamanki gibi yeme\u011fi azalt\u0131p harekete a\u011f\u0131rl\u0131k verdim. Lakin bu sefer bir sorun var. Hep gitti\u011fim detox merkezinin Antalya \u015fubesine falan gittim ama hayret yav ne yapsam veremiyorum. Aksine kilo almaya devam ediyorum. \u00dcstelik b\u00fct\u00fcn g\u00fcn uyuyorum. \u00c7ok uyudu\u011fum i\u00e7in a\u011fl\u0131yorum. Sonra tekrar uyuyorum.\r\n\r\n,Sonra dedim ki herhalde yoruldum ben. Dedim yurtd\u0131\u015f\u0131na gideyim orada vereyim. Tropik iklim, meyve sebze deniz\u2026 \u0130yi fikir. Gittim. Tayland'a. Detox merkezine. (Bknz fotodaki halim Tayland u\u00e7a\u011f\u0131nda..) Oradaki Tayland'l\u0131 doktor ikinci g\u00fcn dedi ki test yapal\u0131m sana. Dedi senin tipin iyi de\u011fil \u015fi\u015fsin. (Tipin kaym\u0131\u015f da diyemiyor) G\u00fcnde 16 saat uyuyorsun. Normal de\u011fil bu dedi. Peki abim dedim test yapal\u0131m.\r\n\r\n,Aha! Test sonucu geldi. TSH oran\u0131m 185.. (Tiroidi olanlar bilir) Adamca\u011f\u0131z yanl\u0131\u015fl\u0131k var deyip yeniden yapt\u0131. Yok sonu\u00e7 do\u011fru. Neyse, ben stresten ve h\u0131zl\u0131 kilo al\u0131p vermekten dolay\u0131, hipotiroid, ha\u015fimato (ki bunun filmlerimde \u015fakas\u0131n\u0131 dahi yapm\u0131\u015ft\u0131m) karaci\u011fer ya\u011flanmas\u0131 ve hipoglisemi te\u015fhisiyle T\u00fcrkiye'ye geri g\u00f6nderildim. Ve Mart ay\u0131ndan beri tedavi oluyorum. Su\u00e7luyum; bunu hak ettim. \u015eimdi 17 kilo verdim. 5 kilo daha verece\u011fim ve bir daha asla k\u0131sa s\u00fcrede kilo al\u0131p vermeyece\u011fim. \u00c7\u00fcnk\u00fc gerizekal\u0131l\u0131k bu. \u00d6zet; aman diyeyim doktor kontrol\u00fc olmadan asla kilo al\u0131p verme olay\u0131n\u0131 abartmay\u0131n. Dengeli olmak \u00f6nemli. Bir de \u015fekeri ekme\u011fi falan net kesin. Yemeyin valla\u2026 \u00d6perim sizi \u00e7ok. Doktorumu \u00e7ok soran olmu\u015f. Metin \u00d6zata. \u00c7ok tatl\u0131 \u00e7ok bilgili hemen toparlad\u0131 beni."