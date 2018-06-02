Silahlı saldırıya uğrayan futbolcu hayatını kaybetti

Kolombiyal\u0131 futbolcu Alejandro Pe\u00f1aranda kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bir partide u\u011frad\u0131\u011f\u0131 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Kolombiya \u0130kinci Ligi ekiplerinden Deportivo Tulua'n\u0131n formas\u0131n\u0131 giyen 24 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu Alejandro Pe\u00f1aranda sald\u0131r\u0131c\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Bir partiye kat\u0131lan y\u0131ld\u0131z futbolcu, u\u011frad\u0131\u011f\u0131 silahl\u0131 sald\u0131r\u0131n\u0131n ard\u0131ndan hayat\u0131n\u0131 kaybetti.,Daha \u00f6nce America de Cali ve Atletico Nacional gibi ekiplerin formas\u0131n\u0131 da giyen Penaranda'n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra ayn\u0131 evde bulunan bir ba\u015fka futbolcu Heissen Izquierdo'da a\u011f\u0131r yaraland\u0131.\r\n\r\n,Tak\u0131m arkada\u015flar\u0131yla bir evde partide bulunan Penaranda'n\u0131n i\u00e7eriye giren bir adam\u0131n ate\u015f a\u00e7mas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirtildi. \u00d6nce bir ki\u015finin gelip bir kad\u0131n\u0131 sordu\u011fu, arkas\u0131ndan da ikinci bir adam\u0131n da \u00e7itlerden atlayarak i\u00e7eriye girdi\u011fi ve ate\u015f a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Meksika Ligi tak\u0131mlar\u0131ndan Deportivo Toluca formas\u0131n\u0131 giyen Cristian Borja'n\u0131n ise sald\u0131r\u0131dan ka\u00e7arak kurtuldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. ,Polis yetkilisi sald\u0131r\u0131n\u0131n b\u00fcy\u00fck ihtimalle "bir kad\u0131n y\u00fcz\u00fcnden" oldu\u011funu, soru\u015fturman\u0131n s\u00fcrd\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6te yandan d\u00fcn oynanan M\u0131s\u0131r-Kolombiya haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131nda Penaranda i\u00e7in sayg\u0131 duru\u015fu yap\u0131ld\u0131.,Futbol d\u00fcnyas\u0131n\u0131 \u015foke eden bir olay ya\u015fand\u0131.