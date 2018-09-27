Silikon mağduru Merve hemşire davasında flaş gelişme

Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duru\u015fmada, cezaevindeki Ses ve G\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc Bili\u015fim Sistemi (SEGB\u0130S) ile ba\u011flant\u0131 kurulamad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in san\u0131k Soner G\u00fclnaz\u2019\u0131n savunmas\u0131 al\u0131namad\u0131.,S\u00f6z verilen m\u00fc\u015fteki hem\u015fire Merve Kele\u015f'in avukat\u0131, san\u0131k hakk\u0131ndaki \u015fikayetlerinin devam etti\u011fini s\u00f6yledi. ,\u00c7ukurova \u00dcniversitesi T\u0131p Fak\u00fcltesi Balcal\u0131 Hastanesinde hem\u015fire olarak \u00e7al\u0131\u015fan Merve Kele\u015f, ge\u00e7en y\u0131l\u0131n nisan ay\u0131nda kendisini medikal estetik doktoru olarak tan\u0131tan kuaf\u00f6r Soner G\u00fclnaz'a dudak dolgusu yapt\u0131rm\u0131\u015ft\u0131. ,G\u00fclnaz'\u0131n bu i\u015flemin ard\u0131ndan dudaklar\u0131 a\u015f\u0131r\u0131 derecede \u015fi\u015fmi\u015f ve tedavi alt\u0131na al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,Hem\u015fire Kele\u015f'in \u015fikayeti ve medyada olay\u0131n duyulmas\u0131 \u00fczerine Soner G\u00fclnaz'\u0131n Z.U, G.S. ve e\u015fi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Yap\u0131lan soru\u015fturma sonunda G\u00fclnaz hakk\u0131nda "Tababet ve \u015euabat\u0131 Sanatlar\u0131n\u0131n Tarz\u0131 \u0130cras\u0131na Dair Kanun'a muhalefet" su\u00e7undan 2 y\u0131ldan 5 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 istemiyle dava a\u00e7\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. Daha sonra san\u0131kla ilgili "doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131k" ve "taksirle yaralama" su\u00e7lar\u0131ndan 12 y\u0131la kadar hapis cezas\u0131 istemiyle 2 ayr\u0131 dava daha a\u00e7\u0131larak t\u00fcm davalar birle\u015ftirilmi\u015fti.,Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yarg\u0131lanan san\u0131\u011fa, Merve Kele\u015f ve Zehra U'yu dudaklar\u0131na dolgu yaparak doland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 gerek\u00e7esiyle 4 y\u0131l, "Tababet ve \u015euabat\u0131 Sanatlar\u0131n\u0131n Tarz\u0131 \u0130cras\u0131na Dair Kanunu'na muhalefet" su\u00e7undan da 2 y\u0131l olmak \u00fczere 6 y\u0131l hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezas\u0131 vermi\u015fti.,Mahkeme hakimi, san\u0131k G\u00fclnaz\u2019\u0131n bir sonraki celse tutuklu bulundu\u011fu cezaevinden SEGB\u0130S arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla savunmas\u0131n\u0131n al\u0131nmas\u0131 ve m\u00fc\u015fteki Kele\u015f\u2019in yap\u0131lan dudak dolgusu sonucu meydana gelen yaralanmas\u0131yla ilgili bilirki\u015fiden raporun beklenilmesi i\u00e7in duru\u015fmay\u0131 erteledi.,.