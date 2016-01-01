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Silivri'de nefes kesen rehine kurtarma operasyonu
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Afganistan'dan Türkiye'ye 1 ay önce gelen Fazıl A., 3 Eylül günü Gebze'den Zeytinburnu'nda oturan halasının oğlu Veli A' ile buluşmak için evden çıktı.
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