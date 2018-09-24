SIM kartlar tarih oluyor! İşte yerine gelecek teknoloji...

Apple'\u0131n son telefonu iPhone XS'in en \u00e7ok konu\u015fulan \u00f6zelli\u011fi eSIM oldu. \u0130\u015fte eSIM hakk\u0131nda bilmeniz gerekenler...,\u0130\u015fte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler...,Telefona tak\u0131lan k\u00fc\u00e7\u00fck beyaz plastik kartlar olarak tan\u0131d\u0131\u011f\u0131m\u0131z SIM kartlar\u0131n aksine, eSIM, elimizle dokunabilece\u011fimiz fiziki bir kart de\u011fil.,Ak\u0131ll\u0131 telefonunuza ili\u015ftirilecek k\u00fc\u00e7\u00fck bir \u00e7ipten ibaret., Bu nedenle yeni iPhone'lardan (XS ya da XS Max) birini almak istiyorsan\u0131z, operat\u00f6r\u00fcn\u00fcz\u00fcn bu yeni teknolojiyi destekledi\u011finden emin olmal\u0131s\u0131n\u0131z.,eSIM'lerle art\u0131k yeni bir telefon numaras\u0131 kullanmak i\u00e7in plastik SIM kart\u0131 de\u011fi\u015ftirmenize gerek olmayacak.,Ak\u0131ll\u0131 telefon teknolojisinde b\u00fcy\u00fck bir devrim ba\u015flatan Apple, son \u00fcr\u00fcn\u00fc iPhone XS'i de ge\u00e7en hafta tan\u0131tt\u0131.,eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sa\u011fl\u0131yor. Yani \u00f6rne\u011fin, bir hatt\u0131 i\u015f i\u00e7in kullan\u0131rken, di\u011ferini \u00f6zel ya\u015fant\u0131n\u0131z i\u00e7in kullanabilirsiniz. Ancak ayn\u0131 anda sadece birini kullanabileceksiniz.,Bug\u00fcnlerde teknolojik geli\u015fmeleri yak\u0131ndan takip eden ki\u015filer i\u00e7in, eSIM en \u00e7ok kullan\u0131lan kelimelerin ba\u015f\u0131nda geliyor.,BBC'de yer alan habere g\u00f6re, yeni telefonun en \u00e7ok konu\u015fulan \u00f6zelli\u011fi ise eSIM teknolojisi.,Dahas\u0131 bu iki hatta, internet ve konu\u015fma \u00fccretleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan da birbirinden farkl\u0131 paketler se\u00e7ebileceksiniz.,eSIM'in ne anlama geldi\u011fi, hayat de\u011fi\u015ftirecek bir de\u011fi\u015fim olup olmad\u0131\u011f\u0131 tart\u0131\u015f\u0131l\u0131yor.,eSIM teknolojisi yeni de\u011fil. Samsung 2016 y\u0131l\u0131nda \u00e7\u0131kard\u0131\u011f\u0131 ak\u0131ll\u0131 saati Gear S2'de bu teknolojiyi kulland\u0131.,Apple ak\u0131ll\u0131 saatinin \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc versiyonunda bu teknolojinin t\u00fcm nimetlerinden yararlan\u0131yor. eSIM'in, nano SIM kartlardan bile k\u00fc\u00e7\u00fck olmas\u0131, onlar\u0131, ak\u0131ll\u0131 saat segmenti i\u00e7in bi\u00e7ilmi\u015f kaftan yap\u0131yor.,Google'\u0131n pop\u00fcler ak\u0131ll\u0131 telefonu Pixel 2'de de eSIM yer al\u0131yor ancak d\u00fcnya \u00e7ap\u0131ndaki t\u00fcm operat\u00f6rler bu teknolojiyi hen\u00fcz desteklemiyor.,Bu teknolojinin, operat\u00f6rler ya da farkl\u0131 hatlar aras\u0131nda ge\u00e7i\u015f yapmay\u0131 \u00e7ok kolayla\u015ft\u0131rmas\u0131n\u0131n yan\u0131nda \u00f6nemli bir avantaj\u0131 daha var. O da yeniden yaz\u0131labilir olmas\u0131.,Bu sayede yeni bir plastik kart beklemeye gerek olmaks\u0131z\u0131n, tek bir telefonla, operat\u00f6r de\u011fi\u015ftirebileceksiniz.,eSIM'lerle, farkl\u0131 cihazlar\u0131 bir mobil hesaba ba\u011flamak da \u00e7ok daha kolay olacak.,Ancak eSIM'in \u00e7al\u0131\u015fabilmesi i\u00e7in cep telefonu operat\u00f6rlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor. ,T\u00fcm yeni iPhone'lar fiziksel S\u0130M kart yuvalar\u0131 ile birlikte gelecek.,Yani e\u011fer istemiyorsan\u0131z, hen\u00fcz, iPhone eS\u0130M kullanmak zorunda de\u011filsiniz.,Yeni eSIM teknolojisi, mobil ileti\u015fim operat\u00f6rleri birli\u011fi, K\u00fcresel Mobil \u0130leti\u015fim Sistemleri (GSMA) taraf\u0131ndan destekleniyor.,Dolay\u0131s\u0131yla, en az\u0131ndan teoride, d\u00fcnyan\u0131n her yerinde kullan\u0131labiliyor olmas\u0131 gerekiyor.,Ama pratikte, bu yeni teknoloji, yayg\u0131n olarak desteklenmeye ba\u015flam\u0131\u015f de\u011fil. \u015eu anda yaln\u0131zca 10 \u00fclkedeki operat\u00f6rler eSIM hizmeti sunuyor:, Avusturya, Kanada, H\u0131rvatistan, \u00c7ekya, Macaristan, Hindistan, \u0130spanya, \u0130ngiltere ve Amerika. (Buradaki operat\u00f6rlerin de tamam\u0131 de\u011fil)