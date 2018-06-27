Şimdi de domates krizi!

Antalya\u2019da seralara muz ekilmesiyle ba\u015flayan domates krizi, fiyatlar\u0131 ald\u0131 g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Bunun \u00fcst\u00fcne bir de domates g\u00fcvesi hastal\u0131\u011f\u0131 gelince Antalya halinde bile fiyat 3 liraya \u00e7\u0131kt\u0131. Market fiyatlar\u0131 daha da artabilir.,T\u00fcrkiye\u2019nin stratejik tar\u0131m \u00fcr\u00fcnlerinden domates, \u2018Rusya karma\u015fas\u0131\u2019, hastal\u0131k ve n\u00fcfus art\u0131\u015f\u0131yla m\u00fccadelede yenik d\u00fc\u015ft\u00fc. Antalya halinde bile fiyat\u0131 3 liray\u0131 g\u00f6ren domates, markette 6 liradan 8 liraya kadar al\u0131c\u0131 buluyor.\r\n\r\n,Milliyet'in haberine g\u00f6re, Antalyal\u0131 domates \u00fcreticisi, \u00f6nce Rusya ihracat kesintisi, ard\u0131ndan sadece belli firmalara verilen ihracat izni nedeniyle s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015farken, \u00e7areyi domates seralar\u0131na muz ekmekte bulmu\u015ftu. ,Ard\u0131ndan yeniden Rusya\u2019ya ihracat kap\u0131s\u0131 a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda da eldeki \u00fcr\u00fcnler \u00f6ncelikle ihracat pazar\u0131na s\u00fcr\u00fcld\u00fc. \r\n,Bu y\u0131l tavan fiyat\u0131 g\u00f6ren domates, ayn\u0131 zamanda bir de hastal\u0131kla kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya. Antalya b\u00f6lgesinde \u2018domates g\u00fcvesi\u2019 olarak bilinen \u2018tuta\u2019 hastal\u0131\u011f\u0131, seralarda domatesin sineklenmesine, kurumas\u0131na neden oldu\u011fu belirtiliyor. ,Antalya Toptanc\u0131 Hali\u2019nde ortalama bir domates kilosu, en d\u00fc\u015f\u00fck 2, en y\u00fcksek 3.5 liradan i\u015flem g\u00f6r\u00fcyor., Buna ek maliyetlerle domates, tezgahlarda 8 liray\u0131 a\u015fan fiyatlara sat\u0131l\u0131yor. ,Bu nedenle bir s\u00fcredir, artan talebi kar\u015f\u0131lamakta zorlanan \u00fcretim nedeniyle yaz aylar\u0131nda d\u00fc\u015fmesi gereken fiyatlar, t\u0131rman\u0131\u015f\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \r\n