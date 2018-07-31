Simit fiyatlarına zam

\u0130stanbul Un-\u0130\u015f Esnaf Sanatkarlar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u015eaban \u00d6zdemir, simit fiyat\u0131n\u0131n 1.75 TL olmas\u0131n\u0131 teklif ettiklerini s\u00f6yledi.,\u0130stanbul Un-\u0130\u015f Esnaf Sanatkarlar Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 \u015eaban \u00d6zdemir, 100 graml\u0131k bir simitte ortalama 15-20 gram aras\u0131 susam kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, simidin ba\u015fl\u0131ca maliyetinin de un, ya\u011f, pekmez, susam ve i\u015f\u00e7i \u00fccretlerinden olu\u015ftu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\n,Habert\u00fcrk'te yer alan habere g\u00f6re; artan maliyetler sebebiyle simidin 1.75 TL'den sat\u0131lmas\u0131n\u0131 teklif ettiklerini kaydeden \u00d6zdemir, "\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi'nin ilgili komisyonuna teklifimizi yapt\u0131k. Karar\u0131 bekliyoruz. ,Susam\u0131n yan\u0131nda un ve ya\u011f fiyat\u0131 da artt\u0131. T\u00fcm maliyetler hesaba kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda simidin bug\u00fcn 2 liradan sat\u0131l\u0131yor olmas\u0131 gerekir" ifadesini kulland\u0131.